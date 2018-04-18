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Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ’Yerel Dünya’ projeleri kapsamında ortaokullu çocuklara İngilizce konusunda yardımcı oldu.Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi öğrencileri ’Yerel Dünya’ projeleri kapsamında Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Ortaokulunda 6.

Uludağ Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ’Yerel Dünya’ projeleri kapsamında ortaokullu çocuklara İngilizce konusunda yardımcı oldu.
Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi öğrencileri ’Yerel Dünya’ projeleri kapsamında Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Ortaokulunda 6. ve 7. sınıflarla İngilizce üzerine etkinlikler yaptı. Uludağ Üniversitesinde okuyan ve 4 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrenciler, küçüklerle İngilizce konuşma üzerine çeşitli oyunlar oynayarak çocukların yabancı dil konusundaki ön yargılarını kırdı.

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

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Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi
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Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi
3 / 6

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi
4 / 6

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi
5 / 6

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi
6 / 6

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi

Üniversitelilerden miniklere İngilizce dersi
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