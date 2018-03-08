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Üniversitelileri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı.

Üniversitelileri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi eski itfaiye kavşağında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı midibüs devrildi.

15 ÖĞRENCİ YARALI

Kazda ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Servisin içindeki çocukları eğitiyorsunuz güzel de kullananı neden eğitmiyorsunuz bi anlasak !!
@can_yilmaz_e7 tebrikler çok mantıklı
allah şifa versın evlatlarımıza
Way üniversite gezisi
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