Üniversitelileri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi eski itfaiye kavşağında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı midibüs devrildi.
15 ÖĞRENCİ YARALI
Kazda ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
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