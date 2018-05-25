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Üniversitelilerin derste yaptığı oyuncaklar köy okullarına dağıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri yıl boyunca yaptıkları oyuncak ve materyalleri köylerdeki ana sınıfı öğrencilerine gönderecek

Kastamonu'da, üniversite öğrencileri yıl boyunca derslerinde yaptıkları oyuncak ve öğretici materyalleri, ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderecek.

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin araç gereç ve eğitici materyal geliştirme derslerinde yaptıkları ürünlerinin yar aldığı sergi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda açıldı.

Sergide yer alan, tamamen doğal ürünlerden yapılan oyuncak ve öğretici materyaller, köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ana sınıflarına dağıtılacak.

Öğretim görevlisi Bahar Gümrükçü Bilgici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaptıkları ürünleri, yıl sonu sergisinde bir araya getirdiklerini söyledi. Yıl içerisinde yapılan yaklaşık bin parça ürünün sergilendiğini anlatan Bilgici, "Yapılan ürünler arasında kaşık, el ve iplik kuklaları, eğitici oyuncaklar, eğitici kavram kitapları, mevsimlerin anlatıldığı ağaçlar, dolgu oyuncaklar, bilgi küpleri bulunuyor." dedi.

Oyuncaklar ve eğitici materyallerle öğrencilere kavramların anlatılabileceğini belirten Bilgici, "Yapılan ürünler arasında kavram kitapları ve kavram halıları bulunuyor. Bunlar sayesinde ana sınıfı düzeyindeki öğrenciler, kavramları daha kolay öğrenme fırsatı bulunuyorlar." diye konuştu.

Ürünlerin köy okullarına gönderileceğini dile getiren Bilgici, "Sergiden sonra ürünlerimizi her yıl olduğu gibi irtibatlı olduğumuz ve bize ulaşan köy okullarına kolileyip gönderiyoruz. Burada dikkat ettiğimiz nokta ürünleri bölüp farklı farklı okullara göndermemiz oluyor. Mesela bir üründen 20 parça varsa bunları 7 okula gönderiyoruz böylelikle farklı okullarda çocukların üzerindeki etkilerini görme şansı yakalıyoruz. Hem biz hem de öğrenci arkadaşlarımız mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Perihan Başoğlu ise yapılan eğitici materyaller ve oyuncakların köy okullarına ve ihtiyaç sahiplerine gideceğini bildikleri için özenle hazırladıklarını söyledi.

Ürünleri çocuklara zarar vermeyecek şekilde dizayn ettiklerini anlatan Başoğlu, "Ürünlerin hepsi hazır malzeme kullanılmadan kumaştan yapıldı. Malzemelerin hepsini öğrenciler olarak bizler hazırladık. Kullanılan ürünler organik ve öğrencilere zarar vermeyecek şekilde hazırlandı." diye konuştu.

Sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, MYO Müdürü Prof. Dr. Hasbi Yaprak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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