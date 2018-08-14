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Üniversitenin elektriği güneşten

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüs" hedefiyle yola çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, elektrik ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor - Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısı ile 20 dönümlük kampüs arazisine 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuran üniversite, ürettiği enerjiyi öncelikle öz tüketimde kullanıyor - Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz: - ""Elektrik ihtiyacının tamamına yakınını kendisi karşılayan tek üniversiteyiz. 5 yıldır 'sıfır emisyon, yeşil üniversite ve yenilenebilir enerjinin maksimum seviyede kullanıldığı bir üniversite konseptiyle çalışıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te "çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüs" hedefiyle yola çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), elektrik ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısına ve 20 dönümlük kampüs arazisine 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuran üniversite, ürettiği enerjiyi öncelikle öz tüketimde kullanıyor.

Bu sayede yılda 45 bin ağaç kadar karbondioksit emisyonunu azaltılabiliyor. Santralin durumu ve üretim değerleri ise internet üzerinden anlık takip edilebiliyor.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olduklarını anımsatarak, çok iyi bir üniversite olmanın yanı sıra iyi bir kampüs üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda bölgeye ve Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, Gaziantep'in, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bölgelerden birisi olduğunu ancak bundan yeterince faydalanılamadığını görünce, bu yönde bir girişimde bulunmak istediklerini ifade etti.

Yılmaz, üniversitenin binalarını yaparken yenilenebilir enerjiyi maksimum seviyede kullanmaya büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevreci olmak zorundayız. Üniversitelerin topluma ve sanayicilere önderlik etmesi lazım. Bunun yapılabileceğini ve uygun bir verimle çalışılabileceğini göstermek için bir planlama yaptık. Elektrik sarfiyatımızı hesapladık ve bunu sağlayacak bir güneş enerjisi yatırımı ne olmalı diye çalışmaya başladık. Yeşil, çevreci ve sıfır emisyonlu bir kampüs istiyoruz. Bu bizim parolamız. Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısını bu konseptte yaptık. 200 kilovatlık bir yatırımla bunu hallettik. O çalışmaya başlayınca kampüsün en ucuna, 20 dönüm araziye 1 megavatlık potansiyele sahip güneş tarlası kurduk. 1,2 megavatla kampüsümüzün ihtiyacının yüzde 100'e yakınını güneşten sağlıyoruz."

- "Hedefimiz sıfır emisyona ulaşmak"

Prof. Dr. Yılmaz, gündüz saatlerinde üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığını, bunu şebekeye vererek, önemli miktarda gelir de elde ettiklerine dikkati çekti.

Bundan sonra yapacakları tüm binaların çatılarını güneş panelleriyle kaplayacakları bilgisini veren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrik ihtiyacının tamamına yakınını kendisi karşılayan tek üniversiteyiz. 5 yıldır sıfır emisyon, yeşil üniversite ve yenilenebilir enerjinin maksimum seviyede kullanıldığı bir üniversite konseptiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız binaların çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştiriyoruz. Bunun da hem bölgemize hem de ülkemize örnek bir model olmasını diliyoruz. Hedefimiz sıfır emisyona ulaşmak ve buna çok yaklaştık. Karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunun da çevreci bir üniversite olmanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz."

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çevreci üniversite elektrik enerjisi güneş paneli Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz

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