Üniversitenin mezuniyet töreninde pankartlar dikkat çekti

ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilerin hazırladığı pankartlar dikkat çekti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla öğrencilerin nitelikli şekilde mezun olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Öğrencilere seslenen Vali Yılmaz Şimşek ise "Sizler, hain darbe girişiminin seyrini, dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirmiş Niğde’mizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki; hayatınız boyunca bu gururu hep taşıyacaksınız ve başarılarınızla hem bizlerin, hem de ailelerinizi gurur kaynağı olacaksınız" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin bölümlerinde ilk üçe giren mezun öğrencilere başarı belgelerini vermeleri ve bölüm birincilerinin kütüklere plaka çakması ile devam eden törende öğrencilerin açtığı birbirinden ilginç pankartlar dikkat çekti. 'Adam göz göre göre mezun oluyor', 'Şehitler onurumuz, Niğde gururumuz', 'Biz kıta değildik ama keşfedilmeyi bekledik', 'Geleceğin mesleği dediler, okul bitti gelmedi' şeklinde pankart açan öğrenciler, daha sonra keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.
Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay
İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum