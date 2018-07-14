Üniversitenin mezuniyet töreninde pankartlar dikkat çekti

ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilerin hazırladığı pankartlar dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla öğrencilerin nitelikli şekilde mezun olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilere seslenen Vali Yılmaz Şimşek ise "Sizler, hain darbe girişiminin seyrini, dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirmiş Niğde’mizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki; hayatınız boyunca bu gururu hep taşıyacaksınız ve başarılarınızla hem bizlerin, hem de ailelerinizi gurur kaynağı olacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin bölümlerinde ilk üçe giren mezun öğrencilere başarı belgelerini vermeleri ve bölüm birincilerinin kütüklere plaka çakması ile devam eden törende öğrencilerin açtığı birbirinden ilginç pankartlar dikkat çekti. 'Adam göz göre göre mezun oluyor', 'Şehitler onurumuz, Niğde gururumuz', 'Biz kıta değildik ama keşfedilmeyi bekledik', 'Geleceğin mesleği dediler, okul bitti gelmedi' şeklinde pankart açan öğrenciler, daha sonra keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.