Üniversitenin tanıtım filmine CHP'den tepki (2)

MCBÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN VİDEO AÇIKLAMASI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) tanıtımı için sosyal medyada yayınlanan videoya CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka'nın tepki göstermesinin ardından üniversiteden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kısa tanıtım videosunun üniversite yönetiminin onayına sunulmadan yayınladığı belirtildi. Videoda belirtilen "Manisa'da okuyun, İzmir'de yaşayın" kısmının üniversite yönetiminin ifadesi olmadığı, tanıtım filminin hazırlayan özel firmanın uyarıldığı belirtilerek, firma tarafından yayınlanan videonun kaldırıldığı kaydedildi. Ayrıca tanıtım için "Ege'nin en yaşanabilir şehri Manisa'da okuyun ve Manisa'da yaşamanın keyfini çıkarın" ifadesi eklenerek yeniden tanıtım videosu hazırlandığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Kendisi Manisalı olan, Manisa sevgisini her zaman ve her ortamda dile getiren bir rektör olarak, üniversitemize akademik ya da idari bir personel alırken bile Manisa'da yaşamalarını ısrarla vurguluyor ve hatta şart koşuyorum. Öğrencilerimize de her konuşmamda Manisa'nın çok huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu söyleyerek, Manisa'da yaşamanın ne kadar avantajlı olduğunu ifade ediyorum. Bizim nihai onayımız olmadan yayınlanan bu video beni fazlasıyla üzmüştür. Hemen yayından kaldırtılmış ve gerekli düzeltme yapılarak yeniden hazırlanması söylenmiştir" diye konuştu.



