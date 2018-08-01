Üniversitenin tanıtım filmine CHP'den tepki (2)

MCBÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN VİDEO AÇIKLAMASI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) tanıtımı için sosyal medyada yayınlanan videoya CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka'nın tepki göstermesinin ardından üniversiteden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kısa tanıtım videosunun üniversite yönetiminin onayına sunulmadan yayınladığı belirtildi. Videoda belirtilen "Manisa'da okuyun, İzmir'de yaşayın" kısmının üniversite yönetiminin ifadesi olmadığı, tanıtım filminin hazırlayan özel firmanın uyarıldığı belirtilerek, firma tarafından yayınlanan videonun kaldırıldığı kaydedildi. Ayrıca tanıtım için "Ege'nin en yaşanabilir şehri Manisa'da okuyun ve Manisa'da yaşamanın keyfini çıkarın" ifadesi eklenerek yeniden tanıtım videosu hazırlandığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Kendisi Manisalı olan, Manisa sevgisini her zaman ve her ortamda dile getiren bir rektör olarak, üniversitemize akademik ya da idari bir personel alırken bile Manisa'da yaşamalarını ısrarla vurguluyor ve hatta şart koşuyorum. Öğrencilerimize de her konuşmamda Manisa'nın çok huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu söyleyerek, Manisa'da yaşamanın ne kadar avantajlı olduğunu ifade ediyorum. Bizim nihai onayımız olmadan yayınlanan bu video beni fazlasıyla üzmüştür. Hemen yayından kaldırtılmış ve gerekli düzeltme yapılarak yeniden hazırlanması söylenmiştir" diye konuştu.
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum