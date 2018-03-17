Üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın talimatları doğrultusunda geçen yıl mezun olup bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere üniversiteye hazırlık kitabı desteği sağlandı.

İlk etapta Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılan 22 öğrenciye yönelik olarak sağlanan kitap desteğinin üniversiteye hazırlanan diğer öğrencilere yönelik de yapılacağı belirtildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ve tarih öğretmeni Orhan Taşcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere kitapları teslim edildi.

Kitaplarını teslim alan öğrenciler, ücretsiz olarak sağlanan kitap desteğinden ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini iletti.