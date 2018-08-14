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Üniversiteyi karıştıran kadro iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 07:26 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocuklarının kazandığı öne sürüldü. İddialar üzerine açıklama yapan Sivas Üniversitesi Genel Sekreteri Hakan Yekbaş, “Kayırma söz konusu değil, başarılı olan kazanıyor” dedi.

Üniversiteyi karıştıran kadro iddiası!

İddiaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan sınavı, öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı. Üniversite Genel Sekreteri Hakan Yekbaş atamalar hakkında, “Eleman alımında ve yöneticilerin yakınlarının görevlendirilmesinde kayırma söz konusu değil. Koşulları uyan herkes sınava giriyor ve başarılı olan kazanıyor. Yeni yönetimi hazmedemeyenler var, rantları kesildi, şantaj yapıyorlar''Dedi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, sınav sonucu yapılan atamalar şöyle:

– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Alacahan'ın oğlu Ömer Faruk Alacahan, Rektörlük'e uzman olarak alındı.

– Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Taner Çiftçi'nin eşi Mehtap Çiftçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi oldu.

EŞLER-KARDEŞLER

– Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Ahmet Turan Orhan'ın eşi Alev Orhan Yıldızeli, Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi olarak atandı.

– Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen'in oğlu Kaan Çimen, Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü'ne asistan oldu.

– Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Raci Kılavuz'un eşi Neval Kılavuz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na Öğretim görevlisi oldu.

– Rektör Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Enis Baha Biçer'in eşi Dr. Derya Fatma Biçer, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdürü oldu.

– Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice'nin kardeşi Prof. Dr. Ali Aksu, Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapıyor.

– Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Gülay Ercins'in ağabeyi Vural Ercins, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı oldu.

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NE DEDİLER?

Üniversitede görev alan ve akrabalarına da iş fırsatı çıkan akademisyenler açıklama yaptı. Eşi sınavla öğretim üyesi yapılan Taner Çiftçi “Kayırma söz konusu değil. Bugüne kadar adaletten şaşmadık'' derken, öğretim görevlisi olan Alev Orhan “Benim ALES ve dil puanım yüksek. Hacettepe'nin doktora programını birincilikle kazandım. Herhangi bir müdahale söz konusu olamaz'' açıklamasını yaptı.

Oğlu Rektörlük'e uzman alınan Öğretim Üyesi Osman Alacahan ''Bir sınav açılmış ve oğlum da kazanmış, şartları tutmuş. Babası akademisyen diye girmeyecek mi?'' diyerek tepki gösterdi. Oğlu, bölüm başkanı olduğu birime alınan Prof. Dr. Mehmet Çimen de “Türkiye'de sadece birkaç anatomi hocasının çocuğu anatomist olmaya heveslenmiştir. Kaan da bunlardan biri'' dedi. Eşi Üniversite'ye alınan Raci Kılavuz da “Eşim yetkin biri ve sınavı kazandı. Torpil yok” açıklamasını yaptı.

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