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UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZADA 3 KADIN TURİST YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:15 | Son Güncelleme

Unkapanı köprü üzerinde meydana gelen kazada İranlı 3 kadın turist yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Unkapanı köprü üzerinde meydana gelen kazada İranlı 3 kadın turist yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde meydana geldi. Yeşilköy'den Taksim'e giden dolmuş minibüs, Unkapanı köprü üzerinde önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş içinde savrulan yolcular büyük panik yaşadı. Dolmuşta bulunan İranlı 3 kadın turist hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde aksayan trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

Görüntü dökümü
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-Kaldırımda oturan yaralılar
-Sağlık ekipleri
-Kazaya karışan dolmuş ve taksi
-Yaralıların ambulansa alınması
-Genel ve detay görüntüler

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