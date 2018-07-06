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Unkapanı Köprüsü'nün altına sıkışan tır hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 03:15 | Son Güncelleme

Unkapanı Köprüsü'nün altına sıkışan tır hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Unkapanı Köprüsü'nün altından geçerken sıkışan tırın dorsesi, köprünün destek sütunlarından birinde hasara yol açtı.

Tahtakale'de yükünü indirdikten sonra Eyüpsultan ilçesi istikametinde seyreden B.A'nın kullandığı 34 NS 1052 plakalı tır, altından geçmeye çalıştığı köprünün altında sıkıştı. Tırın dorsesi yerinden çıkarak yan yattı, köprünün altına destek amaçlı yerleştirilen demir sütün ise söküldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağlayarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Köprünün altında sıkışan tırın dorsesi çekiciyle kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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dorse Kaza TIR Unkapanı Köprüsü

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