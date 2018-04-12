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Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Ünlü araştırma şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini söyleyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

CNN Türk'de "Türkiye'nin Gündemi" programında, yaşanan tartışmalar değerlendirildi.

Programın konuklarından SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"İKİ MİSLİ FARK YİYEREK..."

"Normal şartlarda Batı'da rakibinden iki misli fark yiyen bir siyasi partinin lideri duramaz." diye sözlerine başlayan Bayrakçı, "Yüzde 25 eğitim seviyesi yüksek bir kitle. Siz, bu insanlara karşı hep iki misli fark yiyerek siyasi hayatımı sürdüreceğim diyemezsiniz.

"BU NE YA"

Bayrakçı, "Bu ne ya; Tanzanya mı, Uganda mı? Orada bile böyle duble fark yiyen insanlar duramaz." ifadelerini kullandı.

Bayrakçı eleştirilerini şöyle sürdürdü;

“Kılıçdaroğlu bu işi iyi öğrendi ama yönetim olarak siz bizim işimize karışmayın diyebilecek bir moda olabilmesi için bir adamın aldığı oyda az da olsa bir tatmin yaşatmak zorunda. Sen 3 seçimde duble fark yemiş bir adamsın. O zaman dinle biraz. Bir yerde bir yanlış yapıyorsun demek ki.”

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Anahtar Kelimeler:
sonar araştırma şirketi anket hakan bayrakçı Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hakan bayrakçı kim kimden fark yiyor bir tarafta tarikatlar cemaatler yandaş iş adamları senin gibi iktidar yalakaları diğer tarafta atatürkçü yurt severler devran dönünce acaba nasıl kıvırırsınız görmek isterim 2019 da görüşelim
bu kadar ar yiyen sözde anket şirketi yöneticisi neden hala orada cart curt eder. bir tek tahminin tutmadı be adam
Adam haklı beyler dağılın
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