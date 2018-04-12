Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

CNN Türk'de "Türkiye'nin Gündemi" programında, yaşanan tartışmalar değerlendirildi.

Programın konuklarından SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"İKİ MİSLİ FARK YİYEREK..."

"Normal şartlarda Batı'da rakibinden iki misli fark yiyen bir siyasi partinin lideri duramaz." diye sözlerine başlayan Bayrakçı, "Yüzde 25 eğitim seviyesi yüksek bir kitle. Siz, bu insanlara karşı hep iki misli fark yiyerek siyasi hayatımı sürdüreceğim diyemezsiniz.

"BU NE YA"

Bayrakçı, "Bu ne ya; Tanzanya mı, Uganda mı? Orada bile böyle duble fark yiyen insanlar duramaz." ifadelerini kullandı.

Bayrakçı eleştirilerini şöyle sürdürdü;

“Kılıçdaroğlu bu işi iyi öğrendi ama yönetim olarak siz bizim işimize karışmayın diyebilecek bir moda olabilmesi için bir adamın aldığı oyda az da olsa bir tatmin yaşatmak zorunda. Sen 3 seçimde duble fark yemiş bir adamsın. O zaman dinle biraz. Bir yerde bir yanlış yapıyorsun demek ki.”