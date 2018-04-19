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Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışının ardından Erdoğan Türkiye’nin 24 Haziran’da sandık başına gideceğini duyurdu ama son araştırmaya göre halkın yüzde 77'si erken seçim istemiyor. Erken seçim konusunda seçmen eğilimlerine dair bulgulara yer verilen ilk anket ise Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tarafından paylaşıldı.

Murat Gezici, “Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir” açıklamasında bulundu.

“Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının yüzde 77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” diyen Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi.

eGzici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.

Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette yer verilen bulgular şöyle:

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Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleriErdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri
AK Parti'nin Meral Akşener planı!AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Erken seçime giden kaybediyorErken seçime giden kaybediyor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
reis ne derse odur.
Ekonominin durumu ortada, daha fazla dayanamadı...
Doğrudur..anket yapıldığında Ak parti içinde dahil erken seçim gündemde olmadığı için o oranlar çıkar.şimdi yapılsın Ak parti istedipi için tersi çıkar.ilginçtir erken seçimi genellikle muhalefet ister ama bizde tersi.
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