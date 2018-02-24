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Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:03 | Son Güncelleme

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Erdoğan'a karşı en güçlü adayın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener olduğunu söyledi. Saadet Partisi'nin durumuna da değinen Gezici, Saadet Partisi'nin AK Parti tabanını etkileyebildiğine dikkat çekti.

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Araştırmalara göre İYİ Parti Lideri Akşener'in ikinci tura kalacağını ifade eden Murat Gezici, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en yüksek teveccühe sahip aday olarak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener görünüyor" dedi.

AK Parti ve MHP arasında yapılan seçim ittifakına ilişkin yasal düzenleme TBMM'ye sunuldu. Adına Cumhur İttifakı verilen seçim koalisyonu ile birlikte iktidara yakın araştırma şirketleri de algı operasyonlarına start vererek, ittifakı şimdiden yüzde 60'larda göstermeye başladı.

Yeniçağdan Bünyamin Öztürk'e konuşan Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, şunları anlattı: 

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, AKP, MHP ve BBP'nin ortak adayı olması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en yüksek teveccühe sahip aday olduğu yapılan anketlerde görülmektedir. Bu anlamda yaptığımız araştırmalara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönünde.

'SAADET PARTİSİ AK PARTİ TABANINI ETKİLEYEBİLİR'

" AKP, MHP ve BBP arasında yapılacak ittifakın seçmen davranışında önemli değişikliklere sebep olacağını aktaran Gezici, "Özellikle sahil bölgeleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki seçmen davranışı anlamlı değişiklikleri gündeme getirebilir" diye konuştu.

Gezici sözlerini şöyle tamamladı: "Saadet Parti'nin oy oranı yüzde 1 veya yüzde 2 görünse de AKP içerisinde yüzde 8'lik bir kitleyi etkileyebilme gücüne sahip. Özellik milli görüşçü, muhafazakar ve dindar kesim üzerinde etkileri çok fazla, onları düşünmeye itebiliyor. İktidara karşı muhalefet yapıyor olması seçmene 'bir bildiği vardır'dedirtebiliyor. Bu tür bir durum dünyada ender yaşanabiliyor. Barajı geçemiyor olmasına rağmen yüzde 10'luk bir seçmen kitlesini temsil ettiğini görebiliyoruz. Bu durum aynı zamanda AKP seçmeninin sadık seçmen olmadığını da bizlere gösteriyor. AKP'ye oy veren her 3 kişiden birinin sadık seçmen olmadığı ortaya çıkıyor." 

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyorMeral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor
Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...
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Okuyucu Yorumları 69 yorum
bi birmediniz yalanlarınızla yok olacaksınız..Tayyip başkan yüzde 56 ile gelecek
bahçeliye oy yok ..
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU ÜLKEYİ ARAPÇILARDAN KURTARABİLECEK 2 GERÇEK SİYASETÇİDİR.
@bizedogrugerekli_2017 Milli İttifaklar Karşısında Kirli İttifakların Kazanma Şansı Hiç olmadı_Olmayacakta Mesele Reis e ve Devlet Bahçeliye saydırmaya geldimi CHP li si PKK lı sı İYİ Partilisi Omuz omuza veriyor sıkıntı yok! KAYBEDECEKSİNİZ...KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ
@palermo544 başkalarına laf yetiştiricene kendi yorumlarını yap kaybettiğiniz nokta burda
Elbette akp ye oy veren seçmenlerin % 60 ıdevşirme seçmen, iktidarı kaybettiği gün oyu %10 lara düşecektir. yine iddia ediyorum, tüm basın organları tarafsız yayın yapsın tüm partilere eşit süre eşit inkan verse, tüm partiler seçmene eşit süre ulaşabilse akp nin oyu % 15 i geçmez. ijinci seçimde ise baraj altı kalır.
BU KOALİSYONUN ADI BENCE "KORKU KOALİSYONU" OLMALI... KORKUNUN DA ECELE FAYDASI OLMADIĞINA GÖRE, MEMLEKETE HİÇ FAYDASI OLMAZ.
gariban tesellisi seninkisi
läsa sallama Hikoo i..her seçimde aynı sakızı çiğnediniz ama düzülmekten kurtulamadınız..4ayyip hesabını iyi yapar ve size iyi koyar..bekleyin..hazırlanın koyulmaya. . haaahaaahaaaa
Milli İttifaklar Karşısında Kirli İttifakların Kazanma Şansı Hiç olmadı_Olmayacakta Mesele Reis e ve Devlet Bahçeliye saydırmaya geldimi CHP li si PKK lı sı İYİ Partilisi Omuz omuza veriyor sıkıntı yok! KAYBEDECEKSİNİZ...KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ
Sessiz yığınların sesi olacak meral hanım anadolu medeniyetinin kaderini bir adamın iki dudağı arasına bırakmak bana göre en büyük vatan hainliğidir.bu kim olursa olsun abc şahısları hiç önemli değil önemli olan parlementer sistemin geri gelmesi şeffaflık sosyal develet ekonomi güven istikrar,o zaman ne ajanlar ne paralel devletler kalır bu memlekette allah yardımcımız olsun
Vay GEZİ zekalılar vayyy.Bu güne kadar hanği anketiniz doğru çıktı? Merak etmeyin Ülkemize hizmet ettiği sürece biz AK Partiye her zaman sadık kalacağız.
Birgün zam, birgün şehit, birgün kendisine yeni yetki uydurdu haberi. BIKTIK SENDEN!!!
bu devlet bi yalana vergi koymadı
BAZI AKPKK'LI bit yavruları hala koyun olduklarını Baştakı zındığa ispatlamaya çalışıyorlar bu sayfalarda.hırsız size pek pay vermez,Dini siyasete alet edenler cehennemliktir alet olanlarda.Baştakıde şeytanın t.ç temsilcisidir.çöp
Ne bu bol bol üfürüyorsunuz ne iyi partisi yav saçma sapan bu anketleri nerelerde yapıyorsunuz.
ya bunlar mal mı saadet kendi tabanından oy alsın önce rahmetlinin kemiklerini sizlattilar
@samet_kanbur_1986 Rahmetli Erbakan Hoca'nın kemiklerini nasıl sızlattıklarını gömlek değiştirenlere sor; -Hile hurda onlarda, -Yalan dolan onlarda, -Çalma çırpma onlarda, -İhanet, aldatma onlarda, -Kanma, kandırma onlarda, -Bu gün dostlar yarin düşman-TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ANLAŞARAK 15 YIL İKTİDARLIK DÖNEMLERİNDE; -Hain Feto terör örgütüyle ortak iktidar olan onlar, -Barış süreci adı altında PKK ile halay çeken megri megri türküsünü kürtçe okuyan onlar -29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlanmasına izin vermeyip Barzani hainine yol veren onlar -Salim Müslümü Kırmzı halı ile karşılayan onlar,
Bu millet alevere dalavereye prim vermez... Gereken dersi vereceğini düşünüyorum... Öyle hileyle milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar, bu zaman kadar boyunun ölçüsünü almıştır... Milletin oyunu çantada keklik gibi görenler de... Cumhuriyetin altını boşaltanlara boşaltanlar. Millet hak ettiği cevabı alacaktır... Bu seçim Milli Cumhuriyet ile Arap hayranları arasında geçecektir...
yav he he hep aynı terane
acıyorum valla size, onca yenilgiye rağmen hala umut algı operasyonu ile uğraşıyorsunuz.
hainlik yaftasın dan sonra algı opresayonunu da doladınız dilinize.algı opersayonunu iktidar iyi beceriyor ki hala uyuuorsunuz.
Bu kadın 2019 Cumhurbaşkanı iyi korunmalı
GERÇEKTEN BUNU O ARAŞTIRMA ŞİRKETİ SAHİPLERİNE SORMAK LAZIM KENDİLERİ SÖYLEDİKLERİNE İNANIYOR MU NERDEN BESLENDİĞİNİZ AÇIK SİZ DEVAM EDİN BUNLAR KİMKİ REİSLE BOY ÖLÇÜSÜN
HADİ ORDAN SAADETTE TABANMI TAVANMI KALDI..FETÖDEN HEPSİ KAÇTI ORADAN..ONLARIN YERİ REİSİN YANI..HİÇ KİMSE ALAVERE,DALAVERE İŞLERİNE GİRMESİN..
Saadet partisini ismini ön plana çıkararak Ak parti tabanında kararsızların oylarının yönlerini saadet partisine ve sonra milli birilik adı altında akp-mhp-bbp-sp birleşip oyların kaymamasına yönelik bir olar dır bence bu sürec
En çok korktukları isim
Bu yalanlarla avunun simdilik..seçimlerde alacaksiniz cevabınızı.
boş laf bunlar akp %50 alır ıyı partı barajı bile gecemez
100 de 60 yine akp bosuna heveslenmeyin :)))
2019 da bu hainden kurtulacak bu ülke allahın izniyle
ŞİŞİRİN BAKALIM, O BALON 3 GÜN SONRA ELİNİZDE PATLAYACAK.
haber "ünlü anket şırketı sahıbı" dıye başlıyor. ben de nasıl ünlü olmuş dıye sordum. yalan ,dolan entrıka hıle desıse ve seçım sonu kızarmalarıyla ünlü dedıler..
@bayram_1964_jzumr saydıklarınla aslında akpkk yı tarif etmişsin!!
Şişir balınu şişir iyi patlasın :))
Bu kadından nefret ediyorum
Bozkurtlar itlerin ürümesinden korkmaz , nitekim çakalların hükmü kurt ayağa kalkıncaya kadardır. Milli İttifak bu millete hayırlı olsun.
he palermo bir sen vatanseversin birde akp digerleri terorist degilmi surekli buradan chp pkk diyorsun sen haburu ne cabuk unutun milli palmero bu arada benzine yine zam var orada beden hic yorumun yok senin orayada yazsana sen
maaşlı trol bu palermo kardeş.palermomu hiç okumaya gerek yok.
DAHA BUNLAR YOLUN BAŞI AKŞENER BAŞKAN İKİNCİ TURDA FARK ATARAK DEVLETİMİZİ VE DEVLETİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEK RAHAT OLUN
meral akşenerin kendini kanıtlamış hiç bir kabiliyeti yokken sürekli bu tür haberlerle meral akşener reklamı yapılıyor aslında önemli biriymiş gibi algılanması sağlanıyor saman alevi gibi
Anket şirketleri hiçbir zaman doğru hesap yapamıyor güvenilmez.
iyi olacak iyi. Ülkem iyi olacak inş.
bu herifin ni bk bildiği yok saadet partisinin tabanımı kaldı anca yöneticiler ve aileleri kaldı bu 1 2. meral tayyip in rakibiymişmiş kime söyşesen kıçlarıyla gülerler bu murat hangi kanala çıkarsa otaraftan konuluyor yanardöner murat.
ya bu meral akşener mhp den ayrılan ların oylarıyla nsl yüzde 13 alacakmış mhp nin oy tapbanı yüzde kaç tı ki yüzde 13 akşener alacak yani mhp hiç oy alamayacak çok saçma yine hayel yine hüsran bence bu ülkede fikirler sabitir degişmez referandum da akp karşı tüm partiler birleşti boş çıktı mileti de kendinizi de kandırmayın ...saygılar .............
SAADET PARTİSİNİN AKP İÇİNDE % 10 OYU VAR SAADET HARİCİNDEKİ AKP OYU BİRDE MERAL AKŞNER TEVECCÜHÜ VAR EN AZ %8 GÖRÜCEKSİNİZ ETTİ %18 BİRDE MHP SATILMIŞ PARTİSİNDEN ASIL MERAL AKŞNER OYU %10 GÖRÜCEKSİNİZ %28 OY MERAL AKŞNER BİRİNCİ CHP %26 LE İKİNCİ BİRDE DAHA VATAN PARTİSİ BTP HAYDAR BAŞ VAR ANAP DYP DP VAR ONLARDA AKP DEN DESTEGİNİ ÇEKTİ ŞÖYLE BÖYLE TOPLAM ONLARIN DA % 7 YE YAKIN NE YAPTI İKİNCİ TURDA %61 LE CUMHUR BŞKNLIGINI ALDIĞINI MERAL AKŞNERİN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ALMAN MERKELİ OLUCAK GÖRÜCEKSİNİZ BU AKP SEÇMENİ OLARAK YAHUDİ BİZE BU AKP KADAR DARBE VURMADI ASKER POLİS ÇİFÇİ AS
APLAA 15 TEMMUZDAN SONRA BASBAKAN OLUYODUN SAHİDEN NE OLDU O İŞ ????
NECOO_2017 MAN adası belgeleri gerçek çıkarsa istifa ederim diyen zata sor NE OLDU? diye sen.
umutmu bıraktı baştakiler..yakında onada bir kdv uydururlar.
Ezer Geceriz Siz Hepiniz Biz Tekiz Yanindayiz Reis
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