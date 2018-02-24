Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, AKP, MHP ve BBP'nin ortak adayı olması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en yüksek teveccühe sahip aday olduğu yapılan anketlerde görülmektedir. Bu anlamda yaptığımız araştırmalara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönünde.

AK Parti ve MHP arasında yapılan seçim ittifakına ilişkin yasal düzenleme TBMM'ye sunuldu. Adına Cumhur İttifakı verilen seçim koalisyonu ile birlikte iktidara yakın araştırma şirketleri de algı operasyonlarına start vererek, ittifakı şimdiden yüzde 60'larda göstermeye başladı.

Araştırmalara göre İYİ Parti Lideri Akşener'in ikinci tura kalacağını ifade eden Murat Gezici, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en yüksek teveccühe sahip aday olarak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener görünüyor" dedi.

'SAADET PARTİSİ AK PARTİ TABANINI ETKİLEYEBİLİR'

" AKP, MHP ve BBP arasında yapılacak ittifakın seçmen davranışında önemli değişikliklere sebep olacağını aktaran Gezici, "Özellikle sahil bölgeleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki seçmen davranışı anlamlı değişiklikleri gündeme getirebilir" diye konuştu.

Gezici sözlerini şöyle tamamladı: "Saadet Parti'nin oy oranı yüzde 1 veya yüzde 2 görünse de AKP içerisinde yüzde 8'lik bir kitleyi etkileyebilme gücüne sahip. Özellik milli görüşçü, muhafazakar ve dindar kesim üzerinde etkileri çok fazla, onları düşünmeye itebiliyor. İktidara karşı muhalefet yapıyor olması seçmene 'bir bildiği vardır'dedirtebiliyor. Bu tür bir durum dünyada ender yaşanabiliyor. Barajı geçemiyor olmasına rağmen yüzde 10'luk bir seçmen kitlesini temsil ettiğini görebiliyoruz. Bu durum aynı zamanda AKP seçmeninin sadık seçmen olmadığını da bizlere gösteriyor. AKP'ye oy veren her 3 kişiden birinin sadık seçmen olmadığı ortaya çıkıyor."