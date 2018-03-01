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Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 09:00 | Son Güncelleme

SONAR'ın son araştırmalarına göre seçimin kilit partisi Saadet partisi... SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında yaptığı açıklamada, “En önemli ittifaklardan birisi İYİ Parti ile Saadet Partisi ittifakıdır." dedi

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. AK Parti ve MHP'nin yapacağı 'Cumhur İttifakı’nın masaya yatırıldığı programda Bayrakçı, Saadet Partisi’nin 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin kilit partisi olduğunu ifade etti.

Bayrakçı, “En önemli ittifaklardan birisi İYİ Parti ile Saadet Partisi ittifakıdır. Bu seçimin altın ittifakı olur bu. Çünkü Saadet’in ziyan olan, bir türlü Saadet’e gitmeyen 5 – 6 puanı var. Onun için Saadet Partisi bu seçimin kilit partisi. Saadet’in seçmeni ‘bu sefer oyum ziyan olmayacak’ dediği an o 5-6 puanı fazlasıyla geri alır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partilerine yönelik ittifak ısrarları devam ederken "Biz yerimizde iyiyiz" demişti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin bir aday çıkaracağı birkaç kez dile getirmişti. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SP'den bir ses beklendiği söylemiş, "Kapı kapanmadı" ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
ben saadetliyim sapına kadar ama cumhur ittifakının dışında bir ittifak saadeti bitirir. sıfır çeker
@metintemrel_2017 Ya şaşkınsın, Ya da sapına kadar AKP li. Yani despot bir anlayışka ve meşrutiyet yönetimine geri dönmek isteyen vatana zararlı bir vatandaşsın !
cumhur ittifaki mı, sarayda saadet ittifakı mı ?
sen akp lisin
senin sapın çürümüş
@metintemrel_2017 kusura bakma ama sen saadetli değil aksaadetlisin o da zaten akparti demek.
Yalan dolanla gündemi onlara getirmeyin milletin kafasını karıştırmayın. Akp %49 kesin artı mhp Reyis yine sarayda
Ülkeyi arap yalaması devşirmelerin değil artık Türklerin yönetme vakti geldi. Bence köprüden önceki son çıkıştayız.
Güzel memleket oy uğruna ne hale geldi birde ittifak cıktı bunların seçim savaşı bitmez akp nin 15 yılda getirdi sonuç bunlar yazık
PROFESYONEL BİR FİLM..AMA YAPIMC VE YAYINCIYI GÖRSEM ŞUNLARIDA SORARI..MALUM İYİCE PARANOYAK OLDUK...28 ŞUBAT TA YAYINLANMASI TESADÜFMÜ ACABA..NEDEN BUKADAR ATATÜRK VURGUSU VAR...
Cumhur Başkanlığı seciminde bütün partiler Sayin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak yapıp Sayın Ekmelettinoglu'nu dedteklediler.Sonuc Sayın Erdoğan halkının Cumhurbaşkanı oldu.Yapilan sadece milleti kandırma calismaktir...AKP ve MHP omuz omuza Türkiye'mizi hedeflerine tasiyacaktir.
@nefi_2017 Ya şaşkınsın Ya da sapına kadar AKP li. Yani despot bir anlayışka ve meşrutiyet yönetimine geri dönmek isteyen vatana zararlı bir vatandaşsın !
sağlam bir parayla habercilik emri gelmiş, şişirin şişirin elinizde patlatacaz seçimlerde.
sadet partisini gönül veren insanlar.. fetonun kuklasına oy vermez .. akp mhp oy verir .. ança yonetiçileri iyi partine oy atar..
@ademkulak1976 SN KULAK KİM FETOCU? NE İSTEDİKTE VERMEDİK DİYENLERMİ FETONUN SAVCISIYIM DIYENMİ? CEVAP YAZARSANIz ÖGRENİRİM
Saadet Partisi seçmeninin içinde Chp nin olduğu bir ittifaka oy vereceğine gerçekten inanıyorlar mı acaba?
bu firma sahtekardır kendı dusuncesını anket yapmıs algı yaomaya calısan herseferındese hazımete ugramıs bıseyıde tutmamıs bır palyaço gurubundan iberettir
saadet akp ci olmadı diye iyi oy alır iyi partiyle beraber CHP de eklenirse akp yi zorlarlar
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP DÜŞÜNSÜN LÜTFEN!!! "MÜHÜRSÜZ" OYLARI ŞİMDİ NİYE YASAYLA KABUL EDİYORLAR ACABA??? DEMEK Kİ REFERANDUMDAKİ "YSK" KARARI YASAL DEĞİLMİŞ!!!
biz verirsek saadet oyu alır vermemde vermicemdede oyumu inşallah sizlerde vermezsiniz sol partiden hayirmi geldi ülkeye bu zaman kadar
Bu vatandaşı yıllardır tanıyorum chp yi iktidar yapmak için kelime oyunlarıyla insanları kandırmak için takla atıyor ama millet inanmıyor.tam bir chp militanı boş ve gereksiz anketçi.
@s.hazir herhalde hükümetin bahsettiği trollerden biride sensin herhalde.
@aounsal senin hiçmi kafan çalışmıyor?hükümet kendisini savunana ahlaksız trol dermi?sen onların bahsettiklerine tıpa tıp uyuyorsun..
anketçilik para ile yapılan bir iştir Ver parayı kamuoyu yoklaması şöyle diyor diye yazdır oh ne ala Buülkenin kaynaklarını yıllardır sömüren kemiren Faizciler yine basını arkalarına alarak karanlık oyunlarına soyundular O eski sömürü günlerinin özlemi ile masa başı anket yapıp tolum mühendisliğine soyundular Bilmeleri gereken şudur artık millet oyuna gelmez gelmeyecek kirli tuzaklara düşmeyecek basın denen bazı mihraklar artık iktidar üzerinde oynayamayacak Fazi lobileri kendi pisliklerinde boğulacak O birifing günleri bitti yavrum bitti debildenip durmayın boşuna
@mobidik6765 salağa bak ne o bu ülkenin bankaları faiz alıp-vermiyor da bizim mi haberimiz yok. Dünya finans sisteminden haberi olmayan 2 koyunu versen güdemeyip kaybedip geri dönecek olanlar aha da bu kadar yorum yapar. Suudi Arabistan kutsal topraklar değil mi? Şüphesiz öyle, beki orada faiz yok mu? Hemi de dik alası var. Sen hangi dünyadan bahsediyorsun. Üç kuruş için at pazarlıkları yürütüp (Abdullah GÜL iyi bilir) avucunuzu yaladığınız günleri unuttunuz mu? Hadi getirin faizsiz sistemi de millet size dua etsin. Su faturasını bile geç ödesen müslüman Bel. Bşk faizi geçiriyor
@mobidik6765 faiz lobileri bittiyse bu sene babanın hayrınamı 39 milyar dolar fazi ödedik herkesi kendin gibi enayi zannetme
TÜRKİYE DÜŞMÜŞ OLDUĞU BATAKLIKTAN ANCAK SAADET VE İYİ PARTİYLE ÇIKABİLİR YOKSA ÜLKE TÜMDEN BİTMİŞTİR.
OKUYORUM YORUMLARI DA NE KADAR BEYNİ YIKANMIS SAADET E KARŞI KIŞKIRTINILMIŞ KANDIRILMIŞ İNSANLAR VAR !!! ULAN SENİN ANAN BABAN MEMURUN ÖĞRETMENİN VE EMEKLİ MAAŞIN BUKADAR FAZLA OLMASINI SAADET E BORCLUSUN KALKIP NANKÖRLÜK YAPIYOSUN KALKIP İFTİRA ATIYOSUNUZ YAZIKLAR OLSUN !!!
saadet partisi belkide siyasi hayatı boyunca hiç yapmadığı dürüstlüğü bu seçimde yapacak inşallah temel karamollaoğlunun tv lerdeki konuşmaları ve verdiği mesajlar hep olumlu akp nin 16 yıllık zulmünün bitirileceğini hak hukuk ve adaletin sağlanacağını insanları kutuplaştıran akp nin daha doğrusu tek adam rejiminin bitmesi gerektiğini söylüyor hatta geçen tayyibin hayali abdulhamit gerçeği siyonizmin kurucusu herdzin ta kendisi olduğu yani dış görünüşünün müslüman ama gerçek kişiliğinin yahudinin ve siyonizmin uşağı oldugunu ittifak sorusunada biz yerimizde iyiyiz demesi çok olumlu ülkemiziçin
SAADET PARTİSİ ASLA AKP İLE KOALİSYON YAPMAZ ERBAKAN HOCANIN KEMİKLERİNİ SIZLATMAZLAR KEŞKE TÜRK MİLLETİ ERBAKAN HOCAYI DİNLESEYMİŞ BU GÜNLERE GELİNMEZMİŞ MERAK EDENLER DİNLESİN BEN DİNLEDİM TAM BİR VATAN SEVER OLDUGUNDAN ASLA ŞÜPHEM YOK ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İŞLLH
Saadet İyi parti birlikteliği seçimin ilk turunda AKP'nin %50 altında kalacağı demektir. Önemli olan 2. turda bu birliktelikler CHP'nin adayına ne kadar destek verecekler. Mantık şu; Sen neden aday çıkartırsın? AKP politikalarını beğenmediğin için, ama 2. turda gidip AKP'ye oy verirsen bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler.
Saadetin oyu ne kadarmışta kilit partiymiş. Hakanın canı öyle istiyor. Seçmeni manipule etmek için her yolu deniyor
Anketçi amca . milletin zekası seni 50 ye katlar . millet seçmen salak mı başka partiye oy versin . 17 yıldır anlamadıysan kafanı çöpe at.
@sevgidolu3434 deve kuşu nasılsın?
@sevgidolu3434 MİLLETİN CANINA TAK ETMİŞ. İŞSİZLİK ZAR ZOR GEÇİNİYOR ... NUFUSUN % 85i yoksulluk sınırı altında
@beyazit_yilmaz_2017 Sana kalsa dünya bolluk içinde
bunlar masa başı toplum mühendisliği oyunudur Hiç bir gerekçesi yoktur Düşünün hanımından bile oy alamayan Mollaoğlu şimdi kilit olmuş O parti ancak boş ambara asma kilit olur
akp mhp ittifakı mevcut koltukları koruma ittifakıdır kimse bu milleti kandırmasın ,o zaman düşür barajı çek sıfıra , sizin riya yapmadığınızı anlayalım.
İYİ parti hepinize İYİ gelecek...
Faizcilerin partisi akp.
bayrakcıda saçmalamış koca akp sadetin 700000 oyunamı kaldı böyle yazıyorlar mollada kendini bişey sanıyor
nereden takıldı ise aklıma.Çocuk iken ilk okulda bir şarkı vardi"yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz.bir gün çıktık ormana" diye devam ederdi.o,geldi aklima
hepiniz fetöcüsünüz korkunuz ordan esas temizlik başlamadı korkunun ecele faydası yok millet uyandı artık yok öğle yağma geçmişte kol kola gez şimdi millete iftira atmadanda geri kalma açın bakın bakalım kimler fetöcü boy boy fotoğraflar ve videolar mevcut iftira kul hakkıdır birde müslümanım diye geçinirsiniz kendine müslüman zihniyet
saadet Türkiyenin tek milli görüş partisidir. menfaati için düşmanını dost tutanlardan olmamıştır. fakirin umutudur. islam ülkelerinin umutu. hedefi , yeni bir dünyadır...
15 senedir AKP.iktidarı var.Türkiye uçtumu ?Aksine dört düvelde milletlerarsı dışlanmış,kavgacı,Avrupanın dışında,Serbest dolaşım masalı askıya alınmış,Cari açığın tavan yaptığı,Açlık sınırının altında insanları olan,buna rağmen dört milyon mültecinin maaşa bağlandığı,(Dünyada en fazla mülteci kabul eden)ülke olarak tarihte yerimizi aldık.Bence bu sebepler bile 15 Yıllık AKP iktidarının sonuçlanması için yeterli sebeplerdir.Yeni Partiler,yepyeni yöneticiler artık daha geç olmadan gelmelidir.
@cinates Türkiye Atatürkten sonra ilk defa dünyaya kafa tutan bir lider gördü..senin kafa hala kumda olduğu için görememişsin. mültecilere yardım konusunda ülkemizi bütün ülkeler takdir ediyor buradada Erdoğan düşmanlığından kafa gitmiş ters görmeye başlamışsın.
Denize düşen yılana sarılırmış hesabı, herkes bir oy için dahi olsa ittifak peşinde. saadet partisinin kilitliği nerede bir de onu açıklasanız. 28 şubat diye milleti yönlendirmeye çalışan bir medya. Biraz tutarlı haber yapın bu millete koyun diyorsunuz ama bir türlü istediğiniz yöne süremiyorsunuz. Demek ki neymiş Bu millet koyun değilmiş, ama siz aptalın önde gideni olmuşsunuz haberiniz yok...
hepsi orumcek beyınlı bunlar kemdılerını yonetemezler
haber yapma anlayışınız batsın siz felaket tellalı gibi her haberiniz abartı haberin içeriği ayrı başlığı ayrı ülke batıyor siz haber tıklamsın diye her türlü felaket başlığı atma derdindesiniz yazık yazık...
bakıyorumda 1 tane güvenilecek siyasetci yok , sonrada neden vatandaşlık görevinizi yapmıyorsunuz neden oy kullanmıyorsunuz diyorlar... yazık güzel ülkemin kaderi inşallah daha iyi olur... üretemeyen geri kalmış bir ülke olmaktan bıktık , bırakın teknolojiyi eti hatta buğdayı bile dışarıdan getirir hale geldik , yerli üretim yok denecek kadar az , türkiye hormonlu tavuk üretiminden öteye gidemeyen bir ülke olmamalı... inşallah secimdede ülkem için en hayırlısı hangisiyse o başa geçer.
saadetin başındaki tipsiz kime hizmet ediyor!
araştırma şirketi değil siyasi beklenti ve görüş bunlarınki
Saadetin yüzde kaç oyu varki :))
Memlekete faydası olacağına inandığım partidir Saadet ve Temel dayı ve ekibi. Meral hanıma oy vereceğim lakin madem ittifak çıkardılar valla sizde yapın görsünler anyayı konyayı 35 puanı koparın gidin artık bop a ekonomik sıkıntılara bizleri yıllardır üzenlere fetöcü lere metöcülere yeter deyin!
Ya hakan bey sizi gerçekten beyefendi biri olarak görüyor ve seviyoruz. Ama uyurken bazen sırtınız açık kalıyor ertesi günü abuk subuk analizler yapıyorsunuz. Yorganınıza dikkat edin.
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