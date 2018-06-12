Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındığını açıkladı.
Bayrakçı'nın yazdıklarına göre gözaltının nedeni olarak "tuvalette içtiği sigara" olarak gösterildi.
Hakan Bayrakçı, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:
“İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tualette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!”
İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tualette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni göz altına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 12 Haziran 2018
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı
TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum