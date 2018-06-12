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Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındığını açıkladı.

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındığını açıkladı.

TUVALETTE SİGARA İÇTİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Bayrakçı'nın yazdıklarına göre gözaltının nedeni olarak "tuvalette içtiği sigara" olarak gösterildi.

Hakan Bayrakçı, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tualette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!”


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