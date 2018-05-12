Ünlü besteci Ahmet Kaçar son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden besteci, şair Ahmet Kaçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen ve TRT repertuvarında da birçok eseri bulunan 92 yaşındaki Kaçar için Görele ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaçar için dua edildi. Yakın arkadaşları ise Kaçar'ın hayatına ilişkin anekdotlar anlattı.

Kaçar'ın cenazesi, Hasanağa Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sağlık köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene Kaçar'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

