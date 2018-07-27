Ünlü bestekar Ferid Alnar'a vefa

Klasik Türk müziğinin yetiştirdiği ve "Türk Beşleri" olarak bilinen besteci ve yazarlardan bestekar Hasan Ferid Alnar, vefatının kırkıncı yılında mezarı başında anıldı.
Alnar için Karşıyaka Mezarlığı'nda toplanan sevenleri, ünlü bestekar için dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Anma programına katılanlar arasında bulunan Prof. Dr. Ruhi Ayangil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alnar'ın kanun çalışıyla ve besteleriyle Türk müziğinde devrim yarattığını ve kendisini geçmişle gelecek arasında bir köprü olarak gördüğünü belirtti.
Sanatçılara olan vefa duygusunun geleceğe taşınması gerektiğine dikkati çeken Ayangil, "Musiki, bir milletin ses genetiğidir, ses mirasıdır. Hasan Ferit Alnar bize bir miras bırakmıştır ve bu büyük mirasını geleceğe taşımamız gerekiyor." dedi.
Ferid Alnar'ın, genç müzisyenler için kutup olduğunu belirten İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Hasan Niyazi Tura, ünlü bestekarın Türk musikisiyle klasik batı musikisinin ögelerini çok anlamlı bir şekilde birleştirdiğini ve eserleriyle yeni nesile ışık tuttuğunu belirtti.
Alnar'ın eserlerini bir hazine olarak değerlendirdiğini söyleyen Tura, "Onun eserlerini hem kemanla hem de orkestra şefi olarak icra ettim ve bugünden sonra da icra etmeye devam edeceğim." dedi.
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