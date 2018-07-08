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Ünlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti.

Ünlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret

GAZİANTEP, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelen Mehmet Öz, Nizip'teki konteyner kenti ziyaret etti. Burada AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan kampa ilişkin bilgiler alan Öz, sağlık merkezini ziyaret edip, Suriyeli doktorlarla görüştü. Kamptaki diğer sosyal yaşam alanlarını dolaşarak, Suriyeli çocuklar ve yetişkinler ile sohbet eden Öz, çocuklara hediyeler verdi.
Suriyeli ailenin kaldığı konteyneri dolaşıp, bebeklerini muayene eden Mehmet Öz, tedaviye ilişkin tavsiyelerde bulundu. Sığınmacıların ülkelerinden gelmesinin ardından barındırıldığı kampların yaşam koşullarının iyi olduğunu belirterek, bunda emeği olanları kutlayan Öz, "Kamplar çok temiz ve sağlıklı. Bu durum beni çok etkiledi. Konuştuğumuz insanlar da benimle aynı fikirde ve bu beni çok mutlu etti. Suriyeli sığınmacıların ülkemize dair söylemleri ve geleceğe dair umutları da beni ayrıca sevindirdi" dedi.

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Ünlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaretÜnlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret

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