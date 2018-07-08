Ünlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret

GAZİANTEP, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelen Mehmet Öz, Nizip'teki konteyner kenti ziyaret etti. Burada AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan kampa ilişkin bilgiler alan Öz, sağlık merkezini ziyaret edip, Suriyeli doktorlarla görüştü. Kamptaki diğer sosyal yaşam alanlarını dolaşarak, Suriyeli çocuklar ve yetişkinler ile sohbet eden Öz, çocuklara hediyeler verdi.
Suriyeli ailenin kaldığı konteyneri dolaşıp, bebeklerini muayene eden Mehmet Öz, tedaviye ilişkin tavsiyelerde bulundu. Sığınmacıların ülkelerinden gelmesinin ardından barındırıldığı kampların yaşam koşullarının iyi olduğunu belirterek, bunda emeği olanları kutlayan Öz, "Kamplar çok temiz ve sağlıklı. Bu durum beni çok etkiledi. Konuştuğumuz insanlar da benimle aynı fikirde ve bu beni çok mutlu etti. Suriyeli sığınmacıların ülkemize dair söylemleri ve geleceğe dair umutları da beni ayrıca sevindirdi" dedi.
FOTOĞRAFLI
İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum