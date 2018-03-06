Ünlü çikolatacı 1 milyon lira kefaletle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 8 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası teslim olan Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan Kadiroğlu, 1 milyon lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden, Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, diğer şüphelilerden 3'ü adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Kadiroğlu da 2 Mart'ta avukatıyla emniyete gelerek teslim olmuştu.