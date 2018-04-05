HABER

Ünlü DJ kurye çıktı! İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda DJ’lik yaptığı belirlenen Yannick Michel B.'yi Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı. Fransız DJ’in valizinden 2 milyon 680 lira değerinde uyuşturucu madde çıktı.

Ünlü DJ kurye çıktı! İstanbul'da yakalandı

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Hollanda Amsterdam’dan Atatürk Havalimanı’na gelen Yannick Michel B.’yi şüphe üzerine takibe aldı. İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda DJ’lik yaptığı belirlenen Yannick Michel B., gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen ‘yeşil hattı’ geçti. Bu sırada ekiplerin gözaltına aldığı Fransız DJ’in valizini önce narkotik dedektör köpekler Csonti ve Csacsi kontrol etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, köpeklerin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı, valizin taban kısmına zulalanmış poşetlerden 3917 ecstasy hap, 12bin 500 LSD sentetik uyuşturucu ve 2102 gram kubar esrar çıktı. Yakalanan uyuşturucuların toplam değerinin 2 milyon 680 lira olduğu açıklandı. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Yannick Michel B. tutuklandı.

Maltepe'de korkutan yangın! Maltepe'de korkutan yangın!
İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Dalaman uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adamı orda hemen yakalamıyacaklardı götürdügü mekanı tespit edip öyle baskın yapacaklardı Allah bilir İstanbulun hangi lüxs mekanına onları götürüyordu
Diğer Haberler
Maltepe'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Maltepe'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.