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Ünlü doktor Osman Müftüoğlu hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 08:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ünlü Doktor Osman Müftüoğlu tarafından dolandırıldığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Şikayetin ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ünlü doktor Osman Müftüoğlu hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

Osman Müftüoğlu iddiaya göre, muayanesine gelen Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın projelerinden haberdar olduğunu, iş yapmak istediğini belirtti. Yine iddiaya göre Müftüoğlu bir firması olduğunu, bu firma aracılığıyla gayrimenkulleri sattığını söyledi. İkili konuşma sonrası iş yapmaya karar verdi ve sözleşme imzaladı. Sözleşme imzaladıktan sonra Müftüoğlu, Turanlı'dan önce 270 bin euro avans ve ardından yaklaşık 125 bin dolar aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Osman Müftüoğlu parayı aldı fakat herhangi bir konut satamadı. Bu arada Turanlı, Müftüoğlu'nun gayrimenkul ve konutlarla ilgili herhangi bir firmasının olmadığını öğrendi.

İstanbul’da Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ünlü Doktor Osman Müftüoğlu tarafından dolandırıldığını öne sürerek şikâyetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ünlü yazar ve Doktor Osman Müftüoğlu ile geçtiğimiz aylarda bir arkadaş ortamında tanıştı. Fazla kilolarından rahatsız olan Turanlı, Müftüoğlu'nun muayenehanesine gitti. Osman Müftüoğlu iddiaya göre, muayene sırasında Turanlı'ın projelerinden haberdar olduğunu, iş yapmak istediğini söyledi. Müftüoğlu'nun bu teklifi üzerine Turanlı da, "Sen doktorsun, bu işleri nasıl yapabilirsin" dedi. Yine iddiaya göre Müftüoğlu bir firması olduğunu, bu firma aracılığıyla gayrimenkulleri sattığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkili konuşma sonrası iş yapmaya karar verdi ve sözleşme imzaladı. Sözleşme imzaladıktan sonra Müftüoğlu, Turanlı'dan önce 270 bin euro avans ve ardından yaklaşık 125 bin dolar aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Osman Müftüoğlu parayı aldı fakat herhangi bir konut satamadı. Bu arada Turanlı, Müftüoğlu'nun gayrimenkul ve konutlarla ilgili herhangi bir firmasının olmadığını öğrendi.

Bunun üzerine savcılığa başvuran Turanlı, gayrimenkul ve konut satışı ile ilgili herhangi bir firması bulunmadığı halde bu iş sahasında çalışan bir firması varmış gibi kendisini aldatıp dolandırdığını iddia ettiği Müftüoğlu'ndan şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Osman Müftüoğlu, 10 Mayıs 1955 tarihinde Mersin, Anamur’da dünyaya geldi.

Müziğe iligisi olan Müftüoğlu, lise çağlarında bir orkestrada profesyonel olarak çalışmaya başladı.

1972 senesinde Anamur Lisesi’ni, 1978 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Müftüoğlu, 1984 senesinde iç hastalıkları uzmanı oldu.

Mecburî hizmet kurası Rize- Pazar ilçesine çıktı. Ancak eşi Mamak Belediyesi’nde dönemin başkan sekreteri olduğu için mecburî hizmetini Ankara Numune Hastanesi’nde yaptı.

Metabolizma hastalıkları ile ilgili Amerika’da doktora yapan ilk Türk doktor olan Saliha Yalçın’ın yanında baş asistan olarak çalıştı.

Şubat 1993- Kasım 2001 tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği ve Cumhurbaşkanı sağlık başdanışmanlığı görevlerini üstlendi.

1991 senesinden itibaren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktorluğunu yaptı. 2003 senesinde kendi rızasıyla emekli oldu.

Kurduğu “Yaşasın Hayat Kliniği”yle doktorluk mesleğini aktif şekilde sürdüren Müftüoğlu'nun sağlıklı yaşam üzerine kitaplar yoğun ilgiden dolayı onlarca baskı yaptı.

Kitapları :

2000 - Çay Bir Mucizedir

2003 - Yaşasın Hayat

2004 - Hafifleyin Gençleşin

2005 - Hayat Bilgisi "Yaşasın Hayat 3"

2007 - Mutlu Yaşama Sanatı

2008 - Sil Baştan: Derin Güzellik “Dermantoloji”

2008 - Sil Baştan: Yaşasın Yemek “Beslenme ve Kilo Yönetimi”

2008 - Sil Baştan: Yaşam Reçeteleri

2009 - Kolay Diyet

2010 - İkinci Hayat

2013 - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu İle Sil Baştan (3 Kitap Takım)

2013 - Hayatı Uzatmanın Sırları

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
guzel ıyı
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