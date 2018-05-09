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ÜNLÜ DOMUZ AVCISI BU KEZ KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki sulama kanalına düşerek çıkamayan, sürüklenirken boğulmak üzere olan 7 yaban domuzu, Türkiye'de avladığı dev domuzlarla ünlü olan Selçuk Poslu tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki sulama kanalına düşerek çıkamayan, sürüklenirken boğulmak üzere olan 7 yaban domuzu, Türkiye'de avladığı dev domuzlarla ünlü olan Selçuk Poslu tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Av yasağına uyan Poslu, bu kez domuzları avlamayıp, tek tek sudan çıkararak kurtardı. Çabaya rağmen bir domuz, boğularak telef oldu. Olay, dün (salı) kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalına düşen ve sürüklenen 8 yaban domuzu gören mahalle sakinleri, ünlü domuz avcısı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Avladığı dev domuzlarla ünlenen Poslu, kanala gelerek av yasağı nedeniyle sürüklenen domuzları kurtarma çalışması başlattı. Poslu, kanal kenarından domuzları tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkarıp doğaya bıraktı. Bir domuz ise kanalda boğularak telef oldu. Poslu, 7 domuzu sudan çıkardığını ancak birinin telef olduğunu belirterek, Mahalle halkı kanalda domuzları görünce bana haber verdi. Bende kanala geldim Milli Parklar Müdürlüğüne de haber verdik. Mahalle halkının domuzları vurmaması için önlem aldık. Av yasağı olduğu için bizde domuzları kurtarıp, tekrar doğaya bıraktık dedi. Görüntü Dökümü ------------- - Kanalda sürüklenen domuzlardan görüntü - Selçuk Poslu'nun kanal kenarından domuzları yakalıyıp, çıkarması - Domuzları doğaya bırakması - Selçuk Poslu'nun konuşması (Haber- Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)

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