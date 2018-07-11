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Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 20:37 | Son Güncelleme

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasının yankıları devam ediyor.

Londra merkezli Bluebay Asset Management stratejisti, ünlü ekonomist Timothy Ash Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Albayrak’ın önümüzdeki haftalarda Londra ve New York’a gelerek kayınpederinin yaptığının tam tersini yapması, yani yatırımcılara alışıldık bir politika yaklaşımı izleyeceği konusunda güven vermesi gerekecek.”

barat

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi Berat Albayrak Bakan Bakan Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
İngiltere nedense Berat Albayrak'a aşırı tepki veriyor. Demek ki doğru makama doğru kişi atanmış. Başka türlü neden ciyak ciyak bağırsınlar ki.
AK partiliyim ama damadın paranın başına geçmesini şık bulmadım...
Ak partiliyim deyipte kaçan fetö itlerinden olma sakın !
Erdoğan damat Berat' i niye koydu oraya. elbette sahibinin sesi olsun diye..
şeytan suratlı
Çok beklersiniz .
Kriz kapıda
Seçimden önceki Tamam cı troller buraya dolmuş ya la...İngiliz ve amerikalı babaları ne diyorsa aynısını bunlar yazıyor..
Dünya bu işin ne kadar saçma olduğunu biliyor. Ötesi yoookk
Sıfatında meymelet olmayan baş hırsızın baş hırsız damadı
Şimdi neden ağlıyorsunuz, bunu siz istediniz !.. Türkiye, geleceğin Mısır'ı, Irağı, Suriyesi...
Yani artık buna bile parti içinden bir ses çıkmayacaksa diyecek bir şey bulamadım.
kendi borularını öttürmek için ellerinden geleni yapıyorlar
Siz çalınan elektiriği biz NAMUSLU vatandaşa ödetmek için kanun çıkaran ve bizleri soyan şahısın bu Milli damadımız olduğunu özellikle belirtirim. Bize ekonomi her kötü gittiğinde bir BEDEL ödeteceğinden emin olun biz kendimizi hazırladık onun takıntısı NAMUSLU vatandaş.
he he doğru makama atanmış,sizin mantığınıza göre avrupa ters bakıyorsa tam tersini yap doğrudur,sizin kafanız bu işte adamlar bişe görüyorki olumsuz bakıyor her şeyde bi hinlik arayın ,ülkenin batıracak bu berat bakın da görün
Ya bide buraya yazmayın yok akpliyim şikayet etmeyin halinize şükredin memnun degilseniz atmayın kardeşim bundan önce yokmuydu albayrak ülke bitmiş damat düzeltcek
DAMAT FERİTİN FESİ VARDI DAMAT BERATIN FESİDE YOK.
Siz çalınan elektiriği biz NAMUSLU vatandaşa ödetmek için kanun çıkaran ve bizleri soyan şahısın bu Milli damadımız olduğunu özellikle belirtirim. Bize ekonomi her kötü gittiğinde bir BEDEL ödeteceğinden emin olun biz kendimizi hazırladık onun takıntısı NAMUSLU vatandaş.
saddamda damadını bakan yapmıştı oğullarını makamlara getirmişti çok yanlış oldu başka adam mı yokta bu tecrübesiz çocuğamı kaldı koskoca Türk ekonomisi ne bilgisi var
Tayyipe düşman olacağım diye ülke düşmanı olanlar,defolup gidin bu ülkeden
Bu adami göruncence sinirlerim tepeme cikiyor cok uyuz biri gibi akp hic yakismiyor san ki her an insani dolandiracakmis gibi geliyor
ben de olsam kasanın başına en güvenilir kişiyi koyarım bence enerji bakanıyken başarılıydı.tezini enerji kaynaklarıyla ilgili yapmış.ekonomi bakanı ne alaka deyince araştıtdım ingilizce işletme okumuş bence doğru seçim.elektronik bölümü bir bakan tarım ve hayvancılık bakanı yapılmamalı bence tahsiliyle yaptığı iş tecrubesi örtüşmeli
arap devletlerinden ne farkımız kaldı?
AH ATAM AH BİR AİLEYE TESLİM EDİLDİ 80 MİLYON İNSAN.YAZIKTIR.
Seçimlerin vaatleri fitil fitil zam olarak gelecek hazır olun. Sadece bekleyin ve görün bunu fazlası ile hak ettik.
Bu adam ekonomiden ne anlar...Oraya kukla diye koydular..Kendi kafalarına göre idare edecekler belli...
ekonomi bakanı uyuyormu. dolar 4,93 oldu. cumayı niye bekliyoruz.
Ulan aile boyu yediniz bitirdiniz kriz başladı daha beter oll akpli vatandaş kutlama yapın hadi çıkın dolar 5 tl benzin 6 tüp, 4 kredi faizi oranı 2.27 maaşa zam yok 1.604 tl en küçük ev kirası aylık 650 su fatutası minimum 80 elektrik 110 ülkeye bak şahlandı mübarek böyle devamm ekmek en kısa zamanda 10 tl olsun alkol zam geldi sigarayada gelsin ucuz bence en düşük sigara 30 tl olsun
DAMAT FERİT MAALESEF MİLLET 100 YIL GERİDEYİZ.MİLLET YAĞMUR YAĞAR SEL GELİR YİNE BAŞBAŞA KALIRIZ.TARİH TEKKERRÜRDEN İBARET OLACAK
samanyolu mezunuymuş damat ya ilginç
2 GÜN ÖNCE MYNETTE DOLAR 5200 DEMİŞTİM.DİKKATİNİZE SUNULUR.ŞU ANDA 5000
DOLAR 5000 OLMUŞ BAKAN TEK HANELİ ENFLASYONDAN BAHSEDİYOR.ZOR İŞLERİ ZOR
dolar 4.91
DIŞARIDAN DA... DEMİŞLER Kİ.. ZULÜM YAPMA MİLLETİNE.. BENCE.. SAYIN NURETTİN CANİKLİYE DANIŞ.. O BİLİR.. 1997 DE Kİ İŞLER HALA KONUŞULUYOR.. HEMİDE.. İYİ KONUŞULUYOR. KAÇ YIL.. GEÇMESİNE RAĞMEN..
eyy batı sanane sen ne bilirsin ekonomiyi fetocu seni kıskanmıyın bizi
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