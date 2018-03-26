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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Manisa Fotoğraf Derneğinin "Ustalarla Söyleşiler" mart ayı konuğu Fotoğraf Sanatçısı Cihan Karaca oldu.

Manisa Fotoğraf Derneğinin "Ustalarla Söyleşiler" mart ayı konuğu Fotoğraf Sanatçısı Cihan Karaca oldu. Sunum ve söyleşi gerçekleştiren Cihan Karaca, dernek üyeleriyle birlikte Manisa’nın sokaklarında ve Spil Milli Parkında uygulamalı fotoğraf eğitimi verdi.
Her ay bir fotoğraf sanatçısını Manisa’ya getirerek sunum ve söyleşi gerçekleştiren Manisa Fotoğraf Derneğinin bu ayki konuğu Cihan Karaca oldu. 2017 yılında Dünya Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından Türkiye’den yalnızca iki kişinin sahip olduğu EFIAP/p (EFIAP/Platin) unvanına layık görülen Fotoğraf Sanatçısı Cihan Karaca, Manisa Fotoğraf Derneğinin konuğu olarak Manisa’da söyleşi düzenledi. Kabak Tekkesinde gerçekleştirilen söyleşide, usta fotoğrafçının ‘Arda kalan’, ‘Tenekelide’ ‘Hıdrellez’, ‘Süryani düğünü’, ‘Çal’, ‘Yüzde yüz deri’ ve ‘Portfolyo’ isimli fotoğraf gösterileri büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Söyleşi sonrası Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından Cihan Karaca’ya plaket verildi.

Spil Milli Parkını gezdi
Bir gece Manisa’da kalan Karaca, ertesi gün dernek üyeleriyle birlikte Manisa’nın mahallelerinde ve Spil Milli Parkında uygulamalı fotoğraf eğitimi verdi. Manisa’ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Cihan Karaca, “Hayatımdan iki günü daha anlamlandırmış oldum. Buna vesile olan Manisa Fotoğraf Derneğinin Başkanı Nazmi Çaykara’ya ve değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bugüne dek yaptığım sunumlar içerisinde en keyiflilerinden ve verimlilerinden biri oldu benim için. Yeni bir dernek olmalarına rağmen aile ortamı kurmayı başarabilmiş; öğrenme, kendini geliştirme ve bir arada olabilme kültürüne sahip dernek üyelerinin de ortak çabasıyla çok güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Projelerini ve gerçekleştirdiklerini duydukça buna inancımın daha da pekişti ve fotoğraf sanatı adına büyük mutluluk duydum. Keyifli geçen iki gün için dernek yönetimi ve üyelerine çok teşekkür ediyor ve ışıkları daim olsun dileklerimi tekrar ediyorum” şeklinde konuştu.

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
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Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

Ünlü fotoğrafçıdan Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi
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