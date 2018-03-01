Gece kulübü tuvaletinde tecavüz dehşeti! O garson hakkında karar verildi

Geçtiğimiz ay Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde yabancı uyruklu turisti, mekanın tuvaletinde tecavüze kalkıştığı iddia edilen garson C.B.(32)’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık C.B. hazır bulunurken müşteki M.M.’yi avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan sanık C.B., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

GARSONLAR 'TANIK' OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada daha sonra ünlü mekanda çalışan 2 garson tanık olarak dinlendi. Tanık olarak ifade veren garsonlar, müştekinin olay gecesi alkollü olduğunu öne sürerek taciz iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydettiler.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında TCK’nın 102/1 maddesince basit cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattı. İsnat edilen suçun sabit görülmesi halinde eylemin nitelikli cinsel saldırı kapsamında olduğunu bu nedenle sanığın TCK’nın 102/2 maddesince 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğini hükmeden mahkeme, bu nedenle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, dava kapsamında 1 ay 20 gün tutuklu kalan sanık C.B.’nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.