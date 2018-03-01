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Gece kulübü tuvaletinde tecavüz dehşeti! O garson hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 09:11 | Son Güncelleme

Ortaköy'de ünlü gece kulübünde yabancı uyruklu turisti, mekanın tuvaletinde tecavüze kalkıştığı iddia edilen garson 1 ay 20 gün sonra tahliye edilirken dava dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 yıla kadar hapsi istenen sanığın 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz ay Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde yabancı uyruklu turisti, mekanın tuvaletinde tecavüze kalkıştığı iddia edilen garson C.B.(32)’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık C.B. hazır bulunurken müşteki M.M.’yi avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan sanık C.B., hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

GARSONLAR 'TANIK' OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada daha sonra ünlü mekanda çalışan 2 garson tanık olarak dinlendi. Tanık olarak ifade veren garsonlar, müştekinin olay gecesi alkollü olduğunu öne sürerek taciz iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydettiler.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında TCK’nın 102/1 maddesince basit cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattı. İsnat edilen suçun sabit görülmesi halinde eylemin nitelikli cinsel saldırı kapsamında olduğunu bu nedenle sanığın TCK’nın 102/2 maddesince 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiğini hükmeden mahkeme, bu nedenle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, dava kapsamında 1 ay 20 gün tutuklu kalan sanık C.B.’nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Ocak'ta Ortaköy’de ünlü bir mekanda meydana gelen taciz iddiasına ilişkin şüpheli C.B. hakkında basit cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede barın tuvaletini soran M.M’yi tuvalete götüren şüphelinin kapıyı kilitleyerek müştekiyi taciz ettiği, müştekinin bağırarak ve tekme atarak tacizden kurtulmaya çalıştığı anlatılmıştı.

İHA

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Ortaköy gece kulübü taciz cinsel istismar Garson

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
için için ona buna iftira atın yok taciz etti yok böyle
şaşırdık mı ?
odul versınler tecavuz edenlere ıyı tecavuz ettım dıye boyle bır yargı sıstemıyle yonetılıyoruz
tecavüze-istismar, tacize-tecavüz başlığı atıyosunuz çok iğrençsin mynet
Niye yorum yok...gece kulübü değilde başka biyerde böyle bir olay olsa fırsatı kacirmaz "ülke ne hale geldi" deyip hükümete kadar dayanirsiniz.Cirkin olayı kiniyorum.
el ele geziyorlar pek tecavüz gibi durmuyor
Neden kadının dediğine inanıyorsunuz da erkeğe inanmıyorsunuz ? kadının lafıyla hemen hükmü verdiniz....
arkadaş bar dediğin gece kulübü dediğin yerler pislik yuvasıdır. oraya giden adamdan kadından memlekete ne fayda gelir pislik yuvasında tabi taciz tecavüz olacak alkol şişede durduğu gibi durmaz kalkıp da namaz mı kılacaklardı??
burası türkiye insanın bi önemi varmı yarın bu sayılar kat kat artacak cesaretlendirin herkesi adalet bitmiş vicdan bitmiş nasıl veriyorsun bu kararı bana dokunmayan yılan mantığımı bu ama o yılan gün gelir senide ısıracak ona göre
TÜRKİYEDE YARGININ HUKUKUN DOĞRU OLDUĞUNU SANA VARMI HALEN , ATAMLARLA GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI SAVCILAR BAŞKANLAR BAŞBAKANLAR VAR TERAZİ BOZUK .
ulan kari adamin elinden tutarak lavoboya gidiyo kulluyen yalansiniz cocuk kimi zorla ..... calismis anlamadim once yavsa sonra ben istemedim deee gunah ya gunah duzgun bi bok olsaydi orda o cocukla el ele gitmezdi
artık alıştık türkiyede artık böyle populer olmüş
her tecavüz etti diyenide içerimi atsınlar kardeşim mahkeme araştırır delilleri toplar bir suç unusuru varsa tıkar içeri ..
birisi birisini tuzaga düşürmüş
Garsonu yakacaklar... Bağırmayı duyan yok, tecavüze yeltenmeyi gören yok, Görüntüde (ve geçerli belgede) gecenin bilmem kaçında garsonla bayan el ele merdivenden iniyor. Gerisi suçlama...
Yok 5 yıl, yok olmaz 10 yıl dediler, adamı serbest bıraktılar.
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