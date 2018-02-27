Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak'ta Türk avukat G.S.Y. ile yabancı bir ülkeden gelen kadın avukat arkadaşı M.M. eğlenmek için Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne gitti. Sabaha karşı 04.10 sıralarında yabancı avukat M.M., tuvalete gitmek için G.S.Y. ve diğer iki arkadaşıyla oturduğu masadan ayrıldı.

İddiaya göre, M.M. mekanda çalışan bir garsona tuvaletin yerini sordu. Ardından tuvaletin yerini göstermek bahanesiyle M.M. ile birlikte tuvalete giden garson burada yabancı avukata saldırdı. Olayın ardından avukat M.M. garsonun kendisine tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI GARSON TUTUKLANDI



İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği olayın takibi için özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler garson C.B.'yi (32) yakaladı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen garson C.B. kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ KAMERADA



Eğlence mekanında çalışan garson C.B.'nin yabancı avukata tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde garsonun yabancı avukatı elinden tutarak tuvalete götürdüğü görülüyor. Bir süre sonra önce garson, ardından M.M. ayrı ayrı tuvaletten çıkıyor. Avukatın tuvaletten çıktıktan sonra hızla arkadaşlarının yanına döndüğü ve burada gözyaşlarına boğulduğu dikkat çekiyor. Gözyaşları içinde arkadaşlarına bir süre bir şeyler anlatan M.M. daha sonra yine arkadaşlarıyla birlikte mekandan ayrılıyor.