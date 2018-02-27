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Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ortaköy'de Türk avukat arkadaşıyla bir gece kulübüne eğlenmeye giden yabancı uyruklu avukata, mekanın garsonunun tuvalette tecavüze kalkıştığı iddia edildi. Garsonun, yabancı avukatı elinden tutarak tuvalete götürmesi ve avukatın ağlayarak arkadaşının yanına döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak'ta Türk avukat G.S.Y. ile yabancı bir ülkeden gelen kadın avukat arkadaşı M.M. eğlenmek için Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne gitti. Sabaha karşı 04.10 sıralarında yabancı avukat M.M., tuvalete gitmek için G.S.Y. ve diğer iki arkadaşıyla oturduğu masadan ayrıldı.

İddiaya göre, M.M. mekanda çalışan bir garsona tuvaletin yerini sordu. Ardından tuvaletin yerini göstermek bahanesiyle M.M. ile birlikte tuvalete giden garson burada yabancı avukata saldırdı. Olayın ardından avukat M.M. garsonun kendisine tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu.

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EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI GARSON TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği olayın takibi için özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler garson C.B.'yi (32) yakaladı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen garson C.B. kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ KAMERADA

Eğlence mekanında çalışan garson C.B.'nin yabancı avukata tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde garsonun yabancı avukatı elinden tutarak tuvalete götürdüğü görülüyor. Bir süre sonra önce garson, ardından M.M. ayrı ayrı tuvaletten çıkıyor. Avukatın tuvaletten çıktıktan sonra hızla arkadaşlarının yanına döndüğü ve burada gözyaşlarına boğulduğu dikkat çekiyor. Gözyaşları içinde arkadaşlarına bir süre bir şeyler anlatan M.M. daha sonra yine arkadaşlarıyla birlikte mekandan ayrılıyor.

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"LAVABODAN ÇIKMAYINCA GERİ DÖNDÜM"

Garson C.B. emniyetteki ifadesinde, "Masada oturan erkek şahıslardan biri bayanı lavaboya götürmemi istedi. Bayan elini bana doğru uzattı ben de elinden tutarak lavaboya götürdüm. Bayan lavabodayken ben de lavabonun kapısında bekledim. Bu bekleme bir - bir buçuk dakika sürdü. Bayan lavabodan çıkmayınca ben de görev yerime geri döndüm" dedi.

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"ÇOK SES ÇIKARINCA KAÇTI"

Yabancı avukat M.M.'nin ise ifadesinde, "Kulüpte tuvalete gitmek için kalktım. Yerini bilmediğim için bir garsona sordum. Garson bana yarini göstereceğini söyledi, peşinden gittim. Tuvaletin kapısına geldiğimizde beni itti ve peşimden içeri girdi. Kapıyı arkadan kilitledi. Ben direndim bağırmaya başladım. Ben çok ses çıkarınca kaçtı" dediği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy Garson taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
parasını alamamıştır kaşar...
@romantik3321 senin gibi o çocukalrın yüzünden bu durumdayız
utanmaz
Sen paranı alamayınca öylemi yapıyorsun?
Bütün gece kulüplerini kapatıp garsonları hadım etmek gerekiyor. Taciz ve tecavüzlerin kaynağı bu gece külüpleridir..
@benomi Peki kuran kursunda çocuklara tecavüz eden hoca ve kuran kursları? Aynı şey bunlarada mı uygulanmalı?
@saldiray_berk_1978 tam oturmuş cevap bile veremez benomi
Bence garson haklı el ele tutuldukları resimde gözüküyor ki kızın dediği gibi olsa sadece wc yerini sormakla kimse kimsenin elini tutmaz masadakiler emanet etmiş ve kapıdan ayrılmış işine dönmüş adam karı yalancı kafası güzel insandan korkucaksın ki birde kaşar
bir insanın namusuna saldırmak nasıl bir namussuzluktur be sapık dolmuş ortalık yeter beeee
@kanas_tr NAMUSLU İNSANIN GECE KULÜBÜNDE PAVYONDA NE İŞİ VAR?
@keremsarac1984 O NİYETLE GİTTİGİNİ NE BİLİYORSUN EĞLENMEK İÇİN GİTMİŞ SALDIRMAKMI LAZIM TÜM GECE KLÜPLERİNE GİDENLERE HEMEN SALDIRILIYORMU BU NASIL MANTIK
yazık yazık hale bak ülkemin
0:37 ye dikkat !? eğer garson böyle bir şeye yeltenmişse hadım etmek gerekir!
siz kadınlara soruyorum kaçınız garsonun elini tutup tuvalete gidersiniz kaçınız sadece yolu sorup tarif edin yeter dersiniz..bu kadın alköllü veya ayık bi şekilde gönüllü bir tavırla garsonun elini tutarak çok samimi şekilde wc ye gidiyor orda koca bir soru işareti var bu bir iftirada olabilir..belkide kadın cinsel ilişki istedi ve garson kabul etmedi..ters orantılı düşünmekte lazım sonuçta evli 2 çocuklu bir adam..yabancı uyruklu kadınlar buraya sadece milletin başını belaya vermek için geliyor yada fuhuş.kaç aile dağıldı yıllardır bunlar yüzünden yada kaç hayat karardı.
Gece kulübüne 1 kız gelmiyor sadece yüzlerce kız geliyor ve garson abaza kalıp da elinden tuttugu kadına gözü karartıp tecavüze yeltenmez hergün etrafımda onlarca yüzlerce kız olsa neden birine tecavüze kalkışırsınki. O kadın istediğini alamamış olsa gerek
kendi gidiyor rahatça merdivenlerde öpüşüyor ve sonra üstü başı gayet güzel çıkıyor bence burda başka bir şey var
Ne tecavüzü kadın gayet memnun şekilde gidiyor.zorlama gözükmüyor. Madem canın istemiyordu niye süzüle süzüle gidiyorsun...
tuvalete giderken tanımadığımı adamla el elemi gidilir
kamerada birsey dikkatimi cekti tuvaletin onunde opusen baskalarida var o nasil bir gece clubu oyle
ulke yobazliga kosuyor dha karanlik olaylar bekliyor bizi Allah sonumuzu hayir etsin..
GEÇ GEÇ GEÇ MADEM NAMUSUN BU KADAR ÖNEMLİ EĞLENMEK İÇİN İLLA İLLA ALKOL TÜKETİLEN HATTA BAZEN UYUŞTURUCU BİLE TEMİN EDİLEN YÜKSEK SESLİ MÜZİĞİN SAĞLIKSIZ ORTAMIN ÇOĞU SAĞLIKSIZ İNSANLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ARTIK İNSAN OLMAYI UNUTMANIN TAVAN YAPTIĞI YERLERE GİDECEN SONRA ÇIKACAN BİRİLERİ BANA NAMUSUMA TENİME DİNİME İNANCIMA CİNSELLİĞİME KADINLIĞIMA ZARAR VERİYOR DİYECEN GEÇ BU NE PERHİZ BU NE TURŞUDUR OLAY ÜLKEMİN HALİNE BAKINIZ UTANIYORUM HER GÜN ŞEHİT HABERLERİNİN GELDİĞİ HER KARIŞ TOPRAĞINDA ŞEHİT KANI OLAN ÜLKEMDE OLANLARA MEKANLARA YAZIKLAR OLSUN ALLAH TOPTAN BELANIZI VERSİN
bence garsondan para koparma planı içine girmiş olabilir. istediğini alamayıncada bağırmaya başlamıştır.
ülkenin gidişat hic iyi değil Allah yardımcımız olsun
Neden ünlü kelimesi yerine mekanın adını vermiyorsunuz yine birileri tacize uğrasın diye mi....?
ne varmış ülkede aq yurt dışında gece kulüplerine giden yok sanirim adamlar masa da sikiyo bizimki yine wc ye goturmus
Türk Avukat, misafiri olan yabancı kadın avukata eşlik etmeyip garson ile gönderiyor bu nasıl dostluk, arkadaşlık imiş.? Bence Avukat gece kulübü sahibinden para koparmak için bir senaryo uygulamışlar, olan gariban garsona olacak.
Garsonun yaptigi elbet yanlis ama kadin neden onun elini tutatak gidiyor ?
kayıtlarda hiç bir şey gözükmüyor gayet güzel elini tutmuş gidiyor kız çıkarkende gayet sakin
Şu yorumların gereksizliğine bak! Ondan sonra neden ülkede tecavüzler, istismarlar oluyor diye bağırılır. Siz önce koşulsuz önyargısız bi olaya hakim olun ondan sonra konuşun.
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