Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlı Urfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
ÜNLÜ İNTERNET FENOMENİ DE GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında bulunan Seda S.'nin internet fenomeni olduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda S.'nin operasyon kapsamında Esenyurt'ta rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi.
MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN
Şebekenin kendilerini polis olarak tanıtarak aradığı kişilerin sözde incelemek üzere evde bulunan altınları ve paraları istedikleri aldıktan sonra da ortadan kayboldukları öğrenildi. Yapılan incelemede şu ana kadar şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü.
Telefon dolandırıcılık şebekesi üyelerinin sorgularının Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. Şarkılarının klipleri internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda S. , Seda Tripkolic adıyla tanınıyor.
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