Ünlü iş adamı Atilla Uras hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Atilla Uras, tedavi gördüğü Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtilen Atilla Uras (81), bugün 15.05'te hayatını kaybetti.

Uras'ın, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bu arada iş adamı Atilla Uras'ın, Türkiye'de kiralardan en fazla gelir elde edenler listesinde üst sıralarda olduğu ve yaşamının bir bölümünü de Bodrum ilçesinde sürdürdüğü öğrenildi.

