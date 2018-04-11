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Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE, terörist FETÖ elebaşı Gülen ile röportaj yaptı. YLE, çok tanınmış iş adamını FETÖ'nün yanında gördüğünü kendilerine yalvardığını iddia etti.

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE'nin ana haber bülteni olan Uutiset'in ekibi Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen ile röportaj yaptı. Pensilvanya'daki malikanede 2 gün kalan ekip çok çarpıcı tespitlerde bulundu...

İddialar şöyle:

  • Terör örgütünün elebaşı operasyon korkusuyla her zaman oturduğu malikanedeki konutundan kampus içinde oluşturulan panik odalı bir eve taşındı.

  • 15 Temmuz sonrası kaçan örgüt üyeleri için ek binalar yapıldı.

  • YLE ekibi ek binalardan birinde Türkiye'de çok tanınmış bir iş adamını gördü. İş adamı "Türkiye hükümeti burada olduğumu bilmiyor beni sakın yayınlamayın" diye adeta yalvardı.

  • Komşuları Gülen'i "Ortadoğu'dan gelen bir terörist" olarak görüyor ve korkuyor.

  • İki gün Pensilvanya'daki inde kalan tv ekibi haberin sonuna 'Darbeci askerler Gülen'in talimatı olmadan böyle bir kalkışmaya teşebbüs etmeleri mümkün görünmüyor' yorumunda bulundu.

'KORKUTUCU BİR TERÖRİST'

Fin TV ekibi habere malikanenin etrafındaki komşularla yapılan röportajlarla başlıyor. Komşuların bir kısmı terörist başını 'Ortadoğu'dan gelen bir terörist' bir kısmı ise "Terörist olarak" tanımlıyor. Bölgeye yeni tanışan Frank Newman'in Saylorsburg'a ilk taşındığında kuzenin kendisine "Orta Doğu'dan gelen adamın çiftliğinin yanından geçerken sağını solunu kolla, dikkatli ol çünkü çiftlik etrafında silahlı adamlar var ve çiftlikte çılgınca şeyler oluyor" dediğini söylüyor.

KAÇAN İŞADAMLARI BURAYA SIĞINIYOR

Ekip malikaneye girdiğinde eskiye göre çok sayıda villa tipi ek binalar yapıldığını anlatıyor. Bu evler, 15 Temmuz sonrası firar eden işadamları ve örgütün önemli isimlerine tahsis edilmiş. Evlerin yapım masrafını da yine FETÖ'cü işadamları karşılamış. Çiftlikte daimi 30 kişinin kaldığını ve bu ekibin haricinde öğrencilerin de olduğunu ifade eden haberciler ilk kez çiftliğin iç kısımlarındaki lüks evlere girdi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ iş adamı Finlandiya Fethullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TV ler girmeye başladıysa yakında Mit girel alır gelir az kaldı, Allah'ın izniyle
yalaninizi yesinler madem öyle isim yazin utanmazlar
bunda ne varki bu iktidarın tümü fetonun yatagından çıktı...
birgün hepinizi paketliyip getirecek mit hainler öbürtarafta Allaha ne anlatıcaksınız efedim haçlılar iyi dir onlar dost ve ortak olduk tankla kendi miletimizi öldürdük dersiniz şerefsizler .ebu cehilin torunlarısınız adi yaratıklar düşmüşünüz bir mümtezelin peşine ahiretinizide yakıyorsunuz
eğer iddialarında samimiyse bu muhabir ve devleti çok ünlü iş adamı kimmiş söyler. birde admin haber değeri yüksek olanları büyük puntolarla yazıyorsunda böyle haber değeri olmayanları neden heyecan uyandıracak şekilde yazarsun anlamadım. güvenilirliğini yitirmeye başladın haberin olsun... böyle adilerin gizli şekilde gidip geldiğini kendilerini gizlediğini bu cahil aklımla ben tahmin ediyorumda TÜRK HÜKÜMETİ bilmiyormu sanıyorsunuz...
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