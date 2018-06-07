Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Tatlıcı ailesinin küçük oğulları Şehmuz Tatlıcı, Bodrum'da tanıştığı Melisa Hoşkal ile iddiaya göre 2016 Haziran ayında gizlice evlenmiş ve bu evliliğini duyan Tatlıcı ailesinin büyük tepki gösterdiği ileri sürülmüştü.

HAMİLE OLDUĞU HALDE DARP



Sabah'ın haberine göre, Melisa Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda ünlü işadamı Şehmuz Tatlıcı'nın hamile olduğu halde kendisini darp edip tehdit ettiğini ileri sürerek tedbir kararı aldırdı. Tatlıcı için 3 ay süreyle eşine yaklaşmama kararı verildi. Melisa Tatlıcı eşini bir de savcılığa şikâyet etti.

'CİNSEL EZİYET' RAPORU



Melisa Tatlıcı, cinsel eziyete maruz kaldığına dair ifadesini ve raporlarını savcılığa teslim etti. Şehmuz Tatlıcı hakkında, "Hakaret, tehdit, yaralama ve cinsel saldırı" suçlarından iddianame düzenlendi.

Şehmuz Tatlıcı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ŞEHMUS TATLICI KİMDİR?



İş adamı Şehmus Tatlıcı 1934 yılında Diyarbakır'da doğdu. İki kardeşiyle geldiği İstanbul'da tatlıcı dükkânı açan Şehmus Tatlıcı, hayatının ilerleyen dönemlerinde aralarında Tat Towers ve Sapphire Gökdeleni gibi birçok gayrimenkulün bulunduğu büyük bir servetin sahibi oldu. Son yıllarında yaz aylarını Bodrum’da geçiriyordu.

Türkiye'nin en başarılı ve zengin işadamları arasında yer almış olan Şehmus Tatlıcı, 16 Haziran 2012 tarihinde Bodrum'da vefat etti. Cenazesi İstanbul'da getirilerek, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğlen namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 78 yaşında hayatını kaybeden Tatlıcı'nın, Taha ve kendisiyle aynı adı taşıyan, Şehmus adlarında ikisi erkek, 8 çocuğu vardır.



