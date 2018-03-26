Ünlü iş adamına 'gaip' şoku!

Eski voleybolcu olan iş adamı Murat Kipritoğlu, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Akçay’da Ukraynalı voleybolcu Evgenia Kovelenko’yla 14 Şubat 2015’te evlendi. Bir kız çocukları olan çift, Ukrayna’da yaşamaya karar verdi ve 1 yıl önce Kharkiv’e yerleşerek yeni bir ev tuttu. Danışmanlık şirketi sahibi olan Kipritoğlu, işlerinin tamamını Ukrayna’ya taşımak için zaman zaman Türkiye’ye gidip gelmeye başladı. İşlerini büyüten Kipritoğlu, ikinci bir daire daha kiraladı. Her gün kızı ve eşiyle görüşen Kipritoğlu, 4 ay sonra şok yaşadı. Ukrayna’da bir işlem için resmi kuruma giden Kipritoğlu, boşanmış olduğunu gördü.
"YUVAMI KURTARMAK İSTİYORUM"
Mahkeme dosyasını inceleyen iş adamı, boşanma davası açılmasından sonra tebligatın yanlış adrese gönderildiğini fark etti. Mahkemenin ise tebligata cevap vermeyen Kipritoğlu’nu ‘gaip’ (kayıp, ölü) sayarak boşanma davası kararını 53 gün gibi kısa bir süre içinde verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine iş adamı, mahkemeye dilekçe vererek boşanma davasının usulsüz yapıldığını söyledi ve itirazda bulundu. Adresinin belli olduğunu belirten Kipritoğlu, “Yuvamı kurtarmak istiyorum. Boşanma davasının iptalini istiyorum” dedi. Başvuru üzerine mahkeme bugüne duruşma tarihi verdi.
"ÇOK SAYIDA MAĞDUR TÜRK VAR"
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'na konuşan Kipritoğlu, “Eşimle bir sorunumuz yok. Eminim o da istemeyerek yaptı bunu. Dava sonrası soy ismini değiştirmemiş. Zaten konuşuyoruz, o da bunu ifade ediyor. Akrabaları eşimin aklına, beynine girerek dava açtırmayı başarmışlar” ifadesini kullandı. Türkiye’de halen resmi olarak evli olduklarını belirten iş adamı, “Eşim 8 Haziran’da başvurmuş, 1 Ağustos’da boşanma sonuçlanmış. Biz Türkiye’de evlendik. İtirazımı yaptım. Ukrayna Aile Kanunu’nda, ‘Gıyabi verilen boşanma kararlarında gaip olan eşin itirazı durumunda evlilik birliği devam eder ve bekârlık belgesi iptal edilir’ deniliyor. Ukrayna’da benzer şekilde mağdur olan çok sayıda Türk vatandaşı var” diye konuştu.
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