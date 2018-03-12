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Ünlü iş adamının kızı da düşen jetteydi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken düşen özel jette Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun'un da olduğu öğrenildi.

Ünlü iş adamının kızı da düşen jetteydi!

Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun da düşen jette hayatını kaybetti. Acılı babanın evde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Uçakta Mina Başaran ve arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi.

Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

İHA

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Birleşik Arap Emirlikleri isranbul orhan coşkun zeynep coşkun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anladığım kadarıyla hepsi bayan. Peki bunlar kimle bekarlığa veda ettiler ....!
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