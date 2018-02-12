Ünlü iş adamının oğluna şok suçlama! Kamera kayıtları ele verdi

74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan işadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın 29 yaşındaki kendi adını taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda ünlü bir eğlence mekânına gitti. Arkadaşlarıyla birlikte içeri girmek isteyen Şeyhmuz Tatlıcı, rezervasyonu olmadığı için alınmadı. Güvenlik görevlileriyle çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Sabah'ta yer alan habere göre, Tatlıcı ve arkadaşları mekânın güvenlik görevlileri Mehmet S. ve Taner T.'yi darp etti. Güvenlik görevlilerinin aldıkları darp raporu sonrası şikâyetçi olmalarının ardından olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

DARP ANI KAMERADA



Tatlıcı ve arkadaşları, güvenlik görevlilerinin kendilerine hakaret ettiklerini öne sürdü. Savcılık, güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Kameralarda Tatlıcı ve arkadaşlarının darp olayının göründüğü anlar rapor olarak dosyaya sunuldu. İddianamede, Tatlıcı ve arkadaşları, "darp", güvenlik görevlileri ise "hakaret suçundan" yargılanıyor.