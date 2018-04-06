Ünlü isimler İzmir’de buluşacak

Bülent Pelit’in yönettiği, başrollerinin Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Esra Sönmezer, Çoşkun Göğen, Berna Öztürk, İlker Kurt ve Arda Kural’ın paylaştığı ’Karımı Gördünüz mü?’ filmi İzmir özel gösterimi 7 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Optimum’ da gerçekleştirilecek. Yeni filmleri öncesinde sevenleri ile bir araya gelecek olan film ekibi, sinemaseverlere kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.

İzleyicilerine kahkaha dolu dakikalar vaat eden ‘Karımı Gördünüz mü?’ film ekibi, gösterimi öncesi saat 16.00’da düzenlenecek söyleşide sevenleri ile özlem giderip, ardından saat 16.30’da İzmir Optimum AVM Cinemaximum sinemalarında yeni filmlerini İzmirli hayranları ile birlikte seyredecek.

Filmin konusu

Hakkı, ünlü ve oldukça zengin bir iş adamıdır. Hakkı birçok turistik tesisi ve yatı olmasına rağmen, karısı Makbule’nin farklı yerlerde tatile çıkma istediğini geri çeviremez. Güzel bir otelde yer ayarlayarak karısını istediği tatil yerine götürür. Otele girdikleri andan itibaren tüm gözler gösteriş meraklısı çiftin üzerindedir. Çevresindekilere laf yetiştirmeye çalışan Hakkı, bir süre sonra karısının yanında olmadığını fark eder. Otelin çevresinde eşini aramaya başlayan Hakkı bir türlü bulamaz.