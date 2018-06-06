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Ünlü isimler "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

Filmin özel gösterimine aralarında Pamela Spence, Ümit Erdim, Ümit Kantarcılar, Hakan Akkaya, Elif Kaya, Gökhan Şanlıman, Aydın Kurtoğlu, Gökhan Mumcu ve Perihan Ünlücan'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı

İSTANBUL (AA) - Christ Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" adlı filmin özel gösteriminde ünlü isimler bir araya geldi.

Doritos ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin ev sahipliğinde, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen filmin özel gösterimine aralarında Pamela Spence, Ümit Erdim, Ümit Kantarcılar, Hakan Akkaya, Elif Kaya, Gökhan Şanlıman, Aydın Kurtoğlu, Gökhan Mumcu ve Perihan Ünlücan'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Gonca Vuslateri, Jurrasic Park filminin ilk halkasını çocukluk yaşlarında izlediğini belirterek, "Beni çok etkileyen bir film olmuştu. Küçükken en büyük hayalim T-Rex gibi bir dinozora sahip olmaktı. En sevdiğim cips markası Doritos ve en sevdiğim filmlerden biri olan Jurrasic World'un böyle bir etkinlikte bir araya gelmesi beni çok mutlu etti." dedi.

Yönetmenliğini Juan Antonio Bayona'nın üstlendiği, 2015 yılında gösterime giren "Jurassic World"un devam halkası olan filmin senaryosunu Colin Trevorrow ve Derek Connolly kaleme aldı.

Steven Spielberg ve Frank Marshall'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği, ABD yapımı filmin oyuncu kadrosunda Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın yanı sıra Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones ve Isabella Sermon yer alıyor.

Macera, bilim kurgu ve aksiyon türündeki "Jurassic Park" serisinin 5'inci filminin konusu ise şöyle:

"Nublar Adası'ndaki Jurassic World tema parkının kapatılmasının ardından 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar, bu adada serbestçe hayatlarını sürdürmektedir. Ancak adadaki volkanın yeniden aktifleşmesi, dinozorların oradan çıkarılmasını zorunlu kılar. Jurassic World'ün eski müdürü Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) bu amaçla bir kurtarma organizasyonu oluşturur, eski dinozor eğitmeni Owen Grady (Chris Pratt) de ekibe katılır. Amacı, çok sevdiği Blue'yu bulabilmektir. Ancak adaya geldiklerinde çok büyük bir dalaverenin maşası olarak kullanıldıklarını anlarlar. Yakalanan dinozorlar korumaya alınmak yerine satılmaya hazırlanırken, Indoraptor adında hibrit bir dinozor türü dehşet saçmaya başlayacaktır."

Film, Türkiye sinemalarında 8 Haziran'da vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Jurassic World: Yıkılmış Krallık

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