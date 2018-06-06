İSTANBUL (AA) - Christ Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" adlı filmin özel gösteriminde ünlü isimler bir araya geldi.

Doritos ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin ev sahipliğinde, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen filmin özel gösterimine aralarında Pamela Spence, Ümit Erdim, Ümit Kantarcılar, Hakan Akkaya, Elif Kaya, Gökhan Şanlıman, Aydın Kurtoğlu, Gökhan Mumcu ve Perihan Ünlücan'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Gonca Vuslateri, Jurrasic Park filminin ilk halkasını çocukluk yaşlarında izlediğini belirterek, "Beni çok etkileyen bir film olmuştu. Küçükken en büyük hayalim T-Rex gibi bir dinozora sahip olmaktı. En sevdiğim cips markası Doritos ve en sevdiğim filmlerden biri olan Jurrasic World'un böyle bir etkinlikte bir araya gelmesi beni çok mutlu etti." dedi.

Yönetmenliğini Juan Antonio Bayona'nın üstlendiği, 2015 yılında gösterime giren "Jurassic World"un devam halkası olan filmin senaryosunu Colin Trevorrow ve Derek Connolly kaleme aldı.