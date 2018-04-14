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Ünlü kalp doktorunun kalp krizi geçiren oğlu kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de, spor yaparken kalp krizi geçiren, ünlü kalp cerrahı Prof.

Ünlü kalp doktorunun kalp krizi geçiren oğlu kurtarılamadı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, spor yaparken kalp krizi geçiren, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz, geçen 28 Mart'ta akşam saatlerinde, Kültürpark'ta spor yaparken kalp krizi geçirdi. Yakındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen diş hekimi Burç Durmaz, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 17 gündür tedavi altında olan Burç Durmaz yaşamını yitirdi. Eski milli sporcu Burç Durmaz'ın yaşamını yitirmesi ailesi, yakınları, arkadaşları, meslektaşları ve hastaları arasında büyük üzüntü yarattı.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden ilgi alanı olan Estetik Diş Hekimliği dalından mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda çalışmalarına devam eden ve bekâr olan Burç Durmaz, 2012 yılından itibaren Alsancak'da kendi kliniğinde hastalarına hizmet veriyordu. Mesleği dışında sporla yakından ilgili olduğu bilinen Durmaz, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü ve yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü lisanslı sporcusuydu. Burç Durmaz'ın, kalbiyle ilgili daha önceden bilinen herhangi bir sorununun bulunmadığı öğrenildi.

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Ünlü kalp doktorunun kalp krizi geçiren oğlu kurtarılamadı

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