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Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

İzmir'de ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz’ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), spor yaparken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Durmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ve Prof. Dr. Berrin Durmaz’ın oğulları diş hekimi Burç Durmaz, dün akşam saatlerinde Kültürpark’ta spor yaparken kalp krizi geçirdi.

Yakındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durmaz ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Burç Durmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

LİSANSLI SPORCU

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam eden, 2012 yılından itibaren Alsancak’da kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başlayan Burç Durmaz’ın, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü, yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü lisanslı sporcusu olduğu belirtildi.

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ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz burç durmaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hastalık bu doktor dinlemez
Her şeyin başı genetik
çok tuhaf
terzi söktügüni dikemez gibi ..
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