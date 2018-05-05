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Ünlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü.

Ünlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktı

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü.
Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Banu Noyan organizasyonluğunda defile düzenlendi. AVM'de mağazası bulunan markaların kıyafetlerinin tanıtıldığı, sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un yaptığı defilede mankenler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Serkan Tan ve Hasan Yalnızoğlu podyuma çıktı. Defileyi AVM'ye gelen çok sayıda kişi ilgiyle izledi. AVM Müdürü Berkay Damgacı, defilenin organizasyonluğunu yapan Banu Noyan'a çiçek takdim etti.
FOTOĞRAFLI

Ünlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktıÜnlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktıÜnlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktıÜnlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktı

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