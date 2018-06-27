HABER

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için gittiği kampta kayboldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen müzisyen Metin Kor, ibadet yapmak için kurduğu kamp yerinde kayboldu. Tüm eşyaları kamp yerinde bulunan şahsın ailesi, 1 ay sonra albümü çıkacak olan müzisyenin kaçırıldığından şüpheleniyor.

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için gittiği kampta kayboldu!

İstanbul’da müzisyenlik yapan 43 yaşındaki Metin Kor, tatil için 20 Haziran günü Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Tek başına geldiği Kaş ilçesinde 1 gün konakladıktan sonra 21 Haziran günü 06 KA 1279 plakalı Suzuki aracıyla, çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası’na geçti. Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller’deki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve eşi Evin Doğan Kor'la mesajlaşan müzisyenden 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı.

Kor’un kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT ve Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. 4 gündür süren arama çalışmalarında Metin Kor’a rastlanamazken, kamp yaptığı bölgede tüm eşyalarının yerinde durduğu görüldü.

M1

İBADET İÇİN KAMP KURMUŞ

Müzisyen Metin Kor’un kardeşi Kemal Kor, kardeşinin dini bütün insan olduğunu ve ibadet yapmak için kimsenin olmadığı bir bölgede kamp kurduğunu söyledi. Kardeşinin en son 23 Haziran’da eşine ‘ben iyiyim’ diye mesaj attığını belirten Kemal Kor, "En son köylüler derenin dibinde ibadet yaparken görüyor. Kardeşim meditasyon yapmak için kamp yapmaya gitmişti" dedi.

M2

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aile olarak Kor’un kaçırıldığından şüphelendiklerini belirten Kemal Kor, "Tüm eşyaları yerinde duruyor. Bir gasp veya hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü tüm eşyaları, cüzdanı dahi orada. Hatta arabasının anahtarı aracın 5 metre ilerisinde bulunuyor. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

M3

BİR AY SONRA ALBÜM ÇIKARTACAKTI

Öte yandan uzun yıllar müzisyenlikle uğraşan Metin Kor’un, kamp öncesi bir müzik şirketiyle anlaşarak albüm çıkartacağı öğrenildi. Sosyal medyada birçok klip ve müzikleri yer alan Metin Kor’u arama çalışmaları devam ediyor.

M5

İHA

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)
Deneme uçuşlarını AA görüntülemiştiDeneme uçuşlarını AA görüntülemişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metin kor Antalya kaş istanbul

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Meditasyon ibadet değildir. İbadet diyen bizden değildir.
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.