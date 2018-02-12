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Ünlü oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 04:24 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Sinema sanatçısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Beşiktaş ilçesinde Fulya'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

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