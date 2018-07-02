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Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

Belgesel çekimi için geldiği kentte Troya Antik Kenti'ni ziyaret eden Fox, Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan bilgi aldı

ÇANAKKALE (AA) - Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında Los Angeles merkezli Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan "Myths&mysteries with Megan Fox" isimli belgeselin Troya Savaşı'nı anlatan bölümü için Çanakkale'ye gelen ünlü oyuncu, ilk olarak Bozcaada ilçesine geçti.

Bölgedeki belgesel çekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha sonra Troya Antik Kenti'ni gezdi.

Çekimlere Troya Antik Kenti'nde devam eden Fox, burada antik kentin kazı heyeti başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı.

Cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen ünlü oyuncu, sıcak hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Megan Fox

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