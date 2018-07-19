Ünlü pizzacı, Tuncelili yetim ve öksüz çocuklar için pizza yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- KANADA'nın Toronto kentinde yaşayan, dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tunceli'de, yetim ve öksüz çocuklara, elleriyle pizza yaparak ikram etti.

Toronto'da dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve birçok Holywood yıldızına pizza yapan Zeynal Arı, tatil için geldiği memleketi Tunceli'deki bir lokantada düzenlenen organizasyonda, çocuklara pizza yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra taş fırının başına geçen Arı, pişirdiği pizzaları çocuklara ikram etti.

Zeynel Arı, daha sonra yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen tekne gezisini katıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in de yer aldığı etkinlikte, Zeynel Arı, pişirdiği pizzaları çocuklara ikram etti. Pizzaları yiyen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Tekne gezisinde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Zeynel Bey, Tuncelili iş adamımız. Kanada, Toronto’nun en büyük pizzacısı. Kendisi Toronto’da Tunceli ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyor. Çocuklarımızı sevindirip, mutlu ettiği için kendisini kutluyoruz" dedi.

Pizzacı Zeynel Arı ise, Tunceli'de geçen yıla göre byük farklılıklar gördüğünü belirterek, "Kendimi İtalya’nın Venedik şehrinde hissetim" dedi.