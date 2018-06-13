Ünlü rock grubu Zakkum Sinop’ta konser verdi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - ÜNLÜ rock grubu Zakkum, Sinop Belediyisi tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında verdiği konserde hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.
Ünlü rock grubu Zakkum, Sinop’ta İskele Meydanı’nda Ramazan Ayı etkinliklerinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol, cep telefonundan sosyal medya hesabı instagramdan canlı yayın yaptı. Zakkum, söyledikleri şarkılar ile Sinopluları mest etti. Özellikle gençlerin en sevdiği müzik grubu arasında yer alan Zakkum, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde zaman zaman vatandaşlar yola taştı. Konser sonunda Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Balfidan tarafından Zakkum grubuna Sinop’a özgü kotra hediye edildi.
FOTOĞRAFLI
Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum