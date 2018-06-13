Ünlü rock grubu Zakkum Sinop’ta konser verdi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - ÜNLÜ rock grubu Zakkum, Sinop Belediyisi tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında verdiği konserde hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Ünlü rock grubu Zakkum, Sinop’ta İskele Meydanı’nda Ramazan Ayı etkinliklerinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol, cep telefonundan sosyal medya hesabı instagramdan canlı yayın yaptı. Zakkum, söyledikleri şarkılar ile Sinopluları mest etti. Özellikle gençlerin en sevdiği müzik grubu arasında yer alan Zakkum, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde zaman zaman vatandaşlar yola taştı. Konser sonunda Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Balfidan tarafından Zakkum grubuna Sinop’a özgü kotra hediye edildi.

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