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Ünlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

BODRUM'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Milas'ın dağ köyüne yerleşip çiftlik kuran ünlü rock şarkıcısı Özlem Tekin, burada kendisine yeni bir yaşam kurdu.

Ünlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamı

Taylan YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Milas'ın dağ köyüne yerleşip çiftlik kuran ünlü rock şarkıcısı Özlem Tekin, burada kendisine yeni bir yaşam kurdu. Zaman zaman köylü kadınların ve ablasının da yanına gittiği Tekin, çiftliğinde çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra görüntüsünün alındığını fark edince askılı tişörtü ile parmak arası terliğini giyip, yeniden evinden çıktı. İyi göründüğü mesajı verdi.
Türk Rock Müziği'nin güçlü vokallerinden Özlem Tekin, uzun yıllar Bodrum'da yaşadıktan sonra izini kaybettirdi. Ünlü şarkıcının Milas'ın dağ köyüne yerleştiği burada kendisine yeni bir köy hayatı kurduğu ortaya çıktı. 17 dönüm arazi üzerine konteyner ev kurduran Tekin, 5 köpek, at ve eşek beslemeye başladı. Sabahları köye kadar yürüyüş yapan, köylülerle yakın ilişkiler kuran Özlem Tekin'i köylü kadınlar ile ablasının yalnız bırakmadığı öğrenildi. Çiftlik hayatına iyice alışan Özlem Tekin, çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra görüntüsünün alındığını fark edince askılı tişörtü ile parmak arası terliğini giyip, evinden yeniden çıktı. Basın mensuplarının görüşme isteğini kabul etmeyen Özlem Tekin, evindeki yardımcısıyla da birlikte bir süre evinin yanında bekledi.

FOTOĞRAFLI

Ünlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamıÜnlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamıÜnlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamıÜnlü rock yıldızının Milas'ın dağ köyündeki yeni yaşamı

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