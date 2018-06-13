Ünlü Rus kadın bloggerlar, Samsun'u tanıtıyor

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi'nin özel davetlisi olarak kente gelen ünlü Rus kadın bloggerler, kaldıkları otellerde ve gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımını yapıyor.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun-Krasnodar uçak seferlerinin başlamasının ardından Rus turistleri bölgeye çekebilmek için tanıtımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Samsun'un tanıtımı için ünlü Rus kadın bloggerları kente davet etti. Güzellikleriyle de dikkat çeken bloggerlar, gittikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş'ın da yakından ilgilendiği projede yaklaşık 30 Rus blogger, fotoğrafları ile takipçilerine Samsun'u anlatıyor.
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