Ünlü şair vasiyeti üzerine Bodrum’da toprağa verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve akciğer kanserinden hayatını kaybeden 81 yaşındaki ünlü şair Ülkü Tamer, vasiyeti üzerine Bodrum’da toprağa verildi.

Bodrum Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan ve dün hayatını kaybeden Ülkü Tamer için Turgutreis Mahallesi’ndeki Merkez Cami’de cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına ünlü şairin eşi Neslihan Tamer ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Gümüşlük Mezarlığı’na götürülen Tamer’in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Ülkü Tamer’in ölmeden önce hayatının son günlerini yaşadığını bildiği ve bu nedenle İstanbul’dan Bodrum’a geldiği öğrenildi. Vasiyeti üzerine Ülkü Tamer’in cenazesi Bodrum Gümüşlük’te toprağa verildi.