Ünlü sanatçılar Hatay’da

Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimler Hatay’a geldi.
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal’ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti. Ünlü isimler, Hatay Havalimanı’na geldikten sonra bir lokantada yemek yedi. Kentte Arkeoloji Müzesi’ni ve tarihi mekanları gezen ünlülerin akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bir araya gelip yemek yiyeceği öğrenildi.
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