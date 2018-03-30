HABER

Ünlü sanatçılar Kayahan için sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi’nin usta sanatçı Kayahan için düzenlediği ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ isimli konserde birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı.Esenler Belediyesi, 3 Nisan 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın doğum günü dolayısıyla Dr.

Ünlü sanatçılar Kayahan için sahne aldı

Esenler Belediyesi’nin usta sanatçı Kayahan için düzenlediği ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ isimli konserde birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı.
Esenler Belediyesi, 3 Nisan 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın doğum günü dolayısıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde birbirinden usta sanatçıların katıldığı bir konser düzenledi. "İyi ki Doğdun Kayahan” adlı senfonik konserde, Kayahan’ın eşi ünlü sanatçı İpek Açar’ın yanı sıra Fatih Erkoç, Işın Karaca, Hakan Aysev, Suat Suna, İntizar ve İskender Paydaş gibi isimler de sahne alarak, Kayahan’ın birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Gece boyu birbirinden usta sanatçıların Kayahan için sahne aldığı konserde zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan konser, Kayahan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kurunca unutulmaz oluyor”
Etkinlikte sahne alan Kayahan’ın eşi İpek Açar, “Şarkılarıyla bu kadar herkesin gönlünde taht kuranca insan unutulmaz oluyor hakikaten. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz “iyi ki doğdun Kayahan” konserini gene çok büyük emek çok büyük bir özenle hazırlandık. Her şeyden önce değerli sanatçı dostlarıma çok teşekkür ederim onlar çok büyük değer kattılar bu akşama, eksik olmasınlar. Esenler Belediyesine de çok teşekkür ederim emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine her zaman güzel bir akşam olacak” dedi.

“Enerjisini hissettiğini biliyorum”
Etkinliğe katılan Kayahan’ın kızı Beste Açar ise, “Yine çok değerli insanlarla buradayız. İpeğin çok büyük emeği var ona tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün babamı anmak ve şarkılarını hep birlikte dinlemek için çok güzel bir gün. Bugün onun doğum günü yaşasaydı 69 yaşına basacaktı. Benim için onun yokluğunda kutladığım doğum günleri çok daha özel oldu çünkü daha büyük kitleler ile kutluyoruz bunu. Enerjisini hissettiğini biliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olacağından da eminim. Tekrardan hepinizin yüreğine ve ağzına sağlık” diye konuştu.

“Kayahan abi aramızda değil, fakat eserleri hala aramızda”
Kayahan için düzenlenen gecede sahne alan İskender Paydaş, “Uzun yıllar Kayahan’la beraber çalıştık ve bu akşam sahnede çalınacak birçok şarkının ilk doğuşuna tanıklık ettim. Tabi Kayahan abi aramızda değil, fakat eserleri hala aramızda. O eserler bizler tarafından çalındıkça ve bizden sonraki müzisyenler tarafından çalındıkça Kayahan’da her zaman unutulmaz olacak” şeklinde konuştu.

“Benim için hem mutluluk verici, hem de buruk bir gece olacak”
Senelerin çok hızlı geçtiğini söyleyen ünlü sanatçı Suat Suna ise, “Ben kendi doğum günlerimi bile kutlamaktan çok hoşlanmıyorum. Ne çabuk oldu ben arada geçen birkaç seneyi çok hızlı buluyor. Belki de ben kendi adıma hala onun kaybına alışmadım. Ben böyle gecelerde biraz buruk geceler yaşıyorum. Zaten hep anıyoruz hiç aklımızdan çıkmıyor. Ben onun ailesinin içindeydim. O yüzden benim için hem mutluluk verici, gurur verici hem de buruk bir gece olacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçılar Kayahan için sahne aldı

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
İstanbul'u sis vurdu! İptaller varİstanbul'u sis vurdu! İptaller var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

İlginizi Çekebilir

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı çatışma!

İstanbul'da silahlı çatışma!

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.