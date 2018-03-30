Ünlü sanatçılar Kayahan için sahne aldı

Esenler Belediyesi’nin usta sanatçı Kayahan için düzenlediği ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ isimli konserde birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı.

Esenler Belediyesi, 3 Nisan 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın doğum günü dolayısıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde birbirinden usta sanatçıların katıldığı bir konser düzenledi. "İyi ki Doğdun Kayahan” adlı senfonik konserde, Kayahan’ın eşi ünlü sanatçı İpek Açar’ın yanı sıra Fatih Erkoç, Işın Karaca, Hakan Aysev, Suat Suna, İntizar ve İskender Paydaş gibi isimler de sahne alarak, Kayahan’ın birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Gece boyu birbirinden usta sanatçıların Kayahan için sahne aldığı konserde zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan konser, Kayahan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. “Şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kurunca unutulmaz oluyor”

Etkinlikte sahne alan Kayahan’ın eşi İpek Açar, “Şarkılarıyla bu kadar herkesin gönlünde taht kuranca insan unutulmaz oluyor hakikaten. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz “iyi ki doğdun Kayahan” konserini gene çok büyük emek çok büyük bir özenle hazırlandık. Her şeyden önce değerli sanatçı dostlarıma çok teşekkür ederim onlar çok büyük değer kattılar bu akşama, eksik olmasınlar. Esenler Belediyesine de çok teşekkür ederim emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine her zaman güzel bir akşam olacak” dedi.

“Enerjisini hissettiğini biliyorum”

Etkinliğe katılan Kayahan’ın kızı Beste Açar ise, “Yine çok değerli insanlarla buradayız. İpeğin çok büyük emeği var ona tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün babamı anmak ve şarkılarını hep birlikte dinlemek için çok güzel bir gün. Bugün onun doğum günü yaşasaydı 69 yaşına basacaktı. Benim için onun yokluğunda kutladığım doğum günleri çok daha özel oldu çünkü daha büyük kitleler ile kutluyoruz bunu. Enerjisini hissettiğini biliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olacağından da eminim. Tekrardan hepinizin yüreğine ve ağzına sağlık” diye konuştu. “Kayahan abi aramızda değil, fakat eserleri hala aramızda”

Kayahan için düzenlenen gecede sahne alan İskender Paydaş, “Uzun yıllar Kayahan’la beraber çalıştık ve bu akşam sahnede çalınacak birçok şarkının ilk doğuşuna tanıklık ettim. Tabi Kayahan abi aramızda değil, fakat eserleri hala aramızda. O eserler bizler tarafından çalındıkça ve bizden sonraki müzisyenler tarafından çalındıkça Kayahan’da her zaman unutulmaz olacak” şeklinde konuştu.