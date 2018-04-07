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Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Mehmetçiğe destek için bir araya gelen sanatçılar Türkiye Marşı’nı seslendirdi.

Mehmetçiğe destek için yapılan videoda Ece Seçkin, Mustafa Ceceli, Tamer Karadağlı ve Bengü gibi isimler yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Marşı mehmetçik

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