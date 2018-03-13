HABER

Ünlü sanayici Necati Aslan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden Necati Aslan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Taner YENER- İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA) TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden Necati Aslan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine 81 yaşında vefat eden Necati Aslan'ın ağabeyleri Bayram Yusuf Aslan ve Tacettin Aslan, oğlu Adnan Aslan'ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinin yanı sıra TBMM Eski Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Hüsamettin Cindoruk, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, iş insanları Yılmaz Ulusoy ve İbrahim Çeçen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Tören öncesi Aslan'ın oğlu ve ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Necati Aslan'ın cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş Ulus'taki aile kabristanında toprağa verildi. HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ Ağır sanayi alanında Türkiye'nin öncü kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş.'nin ve grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Necati Aslan, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarayköy Belediyesi gençleri unutmadı

Sarayköy Belediyesi gençleri unutmadı

GMİS, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

GMİS, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Polis memurunun Atatürk hassasiyeti vatandaşlardan alkış aldı

Polis memurunun Atatürk hassasiyeti vatandaşlardan alkış aldı

Başkan Cabbar hasta ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Cabbar hasta ziyaretlerine devam ediyor

Konya eski stadyumda yıkım başladı

Konya eski stadyumda yıkım başladı

Melikgazi Belediyesi 15 kamyonet satın alacak

Melikgazi Belediyesi 15 kamyonet satın alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.